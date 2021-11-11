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четверг, 11 ноября 2021 02:02

США предоставят Украине очередное финансирование для диверсификации энергетических ресурсов

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США предоставят Украине очередное финансирование для диверсификации энергетических ресурсов
США окажут очередную помощь Украине. Фото: Украинская правда

США предоставят Украине новое финансирование для помощи ей в диверсифицикации энергетических ресурсов.

"Мы также обсуждаем способы обеспечения безопасности энергетических поставок в Украину, что включает предоставление нового финансирования, чтобы помочь Украине диверсифицировать ее энергетические ресурсы, работу с ключевыми союзниками и партнерами, чтобы задействовать все возможные рычаги и давление для продления транзитного газового соглашения Украины с Россией и поддержку усилий Украины по присоединению ее электрических сетей к европейским", - сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам заседания Комиссии стратегического партнерства Украина-США в Вашингтоне, сообщает "Европейская правда".

В то же время в Госдепе считают, что действия России в энергетической отрасли не пересекли ту линию, когда можно говорить, что Москва использует газ как оружие..

США следит за развитием ситуации на энергетических рынках и действиях РФ, а также не снимает с себя обязательства наложить санкции на РФ в случае, если Россия будет "использовать газ как оружие". Соответствующее обещание, как известно, дали летом США и Германия, когда достигли договоренности, позволившей достроить "Северный поток-2"

По словам Блинкена следует, что Москва, по мнению США, не пересекла этот предел.

"Россия раньше уже использовали газ как оружие, и сейчас мы следим, не появятся ли признаки того, что она планирует это сделать снова... Как только Россия будет использовать газ как оружие, мы, а так же Германия, будем готовы на решительные шаги", - заявил он.

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Украина и США выведи отношения на новый уровень и подписали Хартию о сотрудничестве.

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