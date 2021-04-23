Суд разрешил провести обыски у экс-главы КСУ Тупицкого - СМИ

У Тупицкого проведут обыски. Фото: Эспрессо

ГБР получило разрешение на проведение обысков у отстраненного главы КСУ Александра Тупицкого.

Речь идет о его квартире, доме и авто, а также по месту работы и у членов семьи, сообщает "Зеркало недели", ссылаясь на источники в Конституционном и Печерском судах.

13 соответствующих постановлений Печерский суд Киева вынес 22 апреля.

Их будут проводить в рамках уголовного производства, фигурантом которого является Виктор Татьков. Он возглавлял Высший хозяйственный суд в годы президентства Януковича.

Тупицкий и его близкое окружение знают о предстоящих обысках. Так как в течение длительного времени они противостояли принятию этих решений.

По информации СМИ, дело Тупицкого касается Зуевского энергомеханического завода, расположенного на оккупированной территории Донбасса.

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Президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указы экс-главы государства Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда.