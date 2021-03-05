Общественный деятель Сергей Стерненко подал апелляционную жалобу на решение Приморского районного суда города Одессы, которым ему объявлен тюремный приговор. Об этом сообщила Facebook-страница активиста в пятницу.

"Приговор против меня есть не только абсурдным и незаконным, но и является инструментом политической расправы и давлением против всех граждан, которые с 2014 года ведут борьбу против российских оккупантов и их пособников, а также против тех, кто смело не молчит о нарушениях прав человека.

Когда Татаров (заместитель руководителя Офиса президента. - Gazeta.ua) за реально украденные 85 миллионов сидит на посту, а я за вымышленные 300 грн сижу в тюрьме, это несправедливо!

Когда террорист и палач Стуса Медведчук сидит в парламенте, а я и другие политзаключенные в тюрьме, это несправедливо!" - говорится в тексте.

Судью Виктора Попревича, который выносил приговор, Стерненко назвал "коммунистом", который "не осуществил судебное разбирательство полно, его выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, существенно нарушил УПК, а также неправильно применил нормы УКУ".

Автор: @ssternenko

Параллельно адвокаты Стерненка работают над своими апелляционными жалобами.

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23 февраля Стерненка приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Решение вынес Приморский райсуд города Одессы. 27 февраля под Офисом президента и Офисом генерального прокурора состоялась многотысячная акция "Справедливость Стерненку - справедливость всем". Общественность требовала от президента Зеленского судебной реформы и отставки с должности генерального прокурора Ирины Венедиктовой.