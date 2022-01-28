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пятница, 28 января 2022 13:51

"Спасибо деду за победу" и объятия с доверенным лицом Путина: жена Мураева снимается в российском кино
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Катерина Мураева в Москве
Пансионат принадлежит управлению делами президента РФ
Жена Мураева с пособником российских оккупантов, бывшим доверенным лицом Путина Владимиром Меньшевым
Кадр из фильма "Новогодний переполох"

Жена бывшего "регионала", владельца телеканала "Наш" Евгения Мураева Екатерина после начала военной агрессии РФ против Украины снималась в российских фильмах и ездила в Москву.

Об этом рассказали журналисты Slidstvo.Info.

В сентябре 2017-го Екатерина Мураева (до бракосочетания имела фамилию Гордиенко) ездила в столицу России. В Instagram публиковала видео и фото с фестиваля "ПиР-2017", который проходил в пансионате "Клязьма" в пригороде Москвы. Пансионат принадлежит управлению делами президента РФ.

Также снималась в фильме "Спасибо деду за победу", финансируемом министерством культуры России. Фильм снимали на территории самопровозглашенной "республики Абхазия", которая не признается большинством государств-членов ООН и фактически контролируется Россией, там расположены российские военные базы. Премьера фильма состоялась в 2019 году.

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В другом российском фильме "Новогодний переполох" (2017) жена Мураева снималась вместе с актером Яном Цапником. Тот ранее сыграл боевика самопровозглашенной ДНР в российском пропагандистском фильме "Военный корреспондент". Служба безопасности Украины запретила ему въезд в Украину.

Также в фильме снимался российский актер и кинорежиссер Владимир Меньшов, который был доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Меньшов поддержал оккупацию Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Передал боевикам миллион рублей.

22 января Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что Российская Федерация хочет привести к руководству в Украине прокремлевское лицо и что Кремль рассматривает кандидатуру Мураева.

США имеют похожие с Великобританией данные о планах Москвы, сообщила американская телекомпания CNN.

Мураев назвал заявление британского МИД "глупостью".

Петиция с призывом прекратить вещание телеканала "Наш" собрала 25 тыс. голосов и пошла на стол президенту Владимиру Зеленскому.

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