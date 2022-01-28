"Спасибо деду за победу" и объятия с доверенным лицом Путина: жена Мураева снимается в российском кино

Жена бывшего "регионала", владельца телеканала "Наш" Евгения Мураева Екатерина после начала военной агрессии РФ против Украины снималась в российских фильмах и ездила в Москву.

Об этом рассказали журналисты Slidstvo.Info.

В сентябре 2017-го Екатерина Мураева (до бракосочетания имела фамилию Гордиенко) ездила в столицу России. В Instagram публиковала видео и фото с фестиваля "ПиР-2017", который проходил в пансионате "Клязьма" в пригороде Москвы. Пансионат принадлежит управлению делами президента РФ.

Также снималась в фильме "Спасибо деду за победу", финансируемом министерством культуры России. Фильм снимали на территории самопровозглашенной "республики Абхазия", которая не признается большинством государств-членов ООН и фактически контролируется Россией, там расположены российские военные базы. Премьера фильма состоялась в 2019 году.

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В другом российском фильме "Новогодний переполох" (2017) жена Мураева снималась вместе с актером Яном Цапником. Тот ранее сыграл боевика самопровозглашенной ДНР в российском пропагандистском фильме "Военный корреспондент". Служба безопасности Украины запретила ему въезд в Украину.

Также в фильме снимался российский актер и кинорежиссер Владимир Меньшов, который был доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Меньшов поддержал оккупацию Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Передал боевикам миллион рублей.

22 января Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что Российская Федерация хочет привести к руководству в Украине прокремлевское лицо и что Кремль рассматривает кандидатуру Мураева. США имеют похожие с Великобританией данные о планах Москвы, сообщила американская телекомпания CNN. Мураев назвал заявление британского МИД "глупостью". Петиция с призывом прекратить вещание телеканала "Наш" собрала 25 тыс. голосов и пошла на стол президенту Владимиру Зеленскому.