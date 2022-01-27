Депутат из ОПЗЖ повесил на себя российский триколор

 
Ексклюзивы
1/5
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Просмотров: 2484
"Никаких уступок не было" – какие выводы нормандских переговоров для Украины
"Никаких уступок не было" – какие выводы нормандских переговоров для Украины
Просмотров: 549
"Заболеваемость Covid-19 будет расти": прогноз инфекциониста
"Заболеваемость Covid-19 будет расти": прогноз инфекциониста
Просмотров: 324
"Поняла, что происходит у современных подростков за закрытыми дверями": почему зрителей поразила картина "Стоп-Земля" и в чем ее уникальность
"Поняла, что происходит у современных подростков за закрытыми дверями": почему зрителей поразила картина "Стоп-Земля" и в чем ее уникальность
Просмотров: 801
"Внешность обманчива: она хорошая, но может укусить" - как спасают выброшенных людьми животных в гигантском приюте
"Внешность обманчива: она хорошая, но может укусить" - как спасают выброшенных людьми животных в гигантском приюте
Просмотров: 2682
"Россия снова хочет впихнуть ОРДЛО в тело Украины" - эксперт
"Россия снова хочет впихнуть ОРДЛО в тело Украины" - эксперт
Просмотров: 1035
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Music Fair
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Music Fair
Просмотров: 936
Арахамия готов идти в военкомат, Радуцкий – в терробороне: как в Раде готовятся к вероятному наступлению России
Арахамия готов идти в военкомат, Радуцкий – в терробороне: как в Раде готовятся к вероятному наступлению России
Просмотров: 1062
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
Просмотров: 2223
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Просмотров: 1395
Фото
Все фото
3
5
30
5
9
Депутат из ОПЗЖ повесил на себя российский триколор
Депутат из ОПЗЖ повесил на себя российский триколор
Под Офисом президента обнажилась активистка Femen: пришла с ребенком
Под Офисом президента обнажилась активистка Femen: пришла с ребенком
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
ФОПы опять вышли на протест: что происходит под Верховной Радой
ФОПы опять вышли на протест: что происходит под Верховной Радой
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (обновлено)
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (обновлено)
Видео
Все видео
Конец эпохи бедности: директор ДБР катается на Toyota за почти 2 млн грн из карманов украинцев
Конец эпохи бедности: директор ДБР катается на Toyota за почти 2 млн грн из карманов украинцев
"Слуга" Пушкаренко гоняет на Toyota Land Cruiser по 150-190 км/ч
"Слуга" Пушкаренко гоняет на Toyota Land Cruiser по 150-190 км/ч
Нардепа от ОПЗЖ поймали на "интересном" занятии в Раде
Нардепа от ОПЗЖ поймали на "интересном" занятии в Раде
Депутат из ОПЗЖ не ответил на вопрос о Крыме
Депутат из ОПЗЖ не ответил на вопрос о Крыме
После дебоша в горсовете нардеп Дмитрук уходит от Разумкова
После дебоша в горсовете нардеп Дмитрук уходит от Разумкова
Интервью
1/5
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 3591
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1485
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1539
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 810
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6408
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
27 января 2022
Просмотров: 108
Комірчинка
Колись давно я працював при театрі. А це таке місце, що воно, так само, як і редакції ЗМІ, притягує до себе із зовнішнього світу особливий контингент ...
четверг, 27 января 2022 22:15

Депутат из ОПЗЖ повесил на себя российский триколор
3

  Комментировать

Депутат Днепропетровского областного совета с фракции ОПЗЖ Владимир Хоришко прикрепил к своему фото флаг страны-агрессора Российской Федерации.

Скрины со страницы депутата в Facebook опубликовал Цензор.нет. Страница недоступна.

Также депутат пожаловался, что стал получать личные негативные сообщения.

"Недавно прикрепил к аватарке флаг РФ как знак дружбы с братским народом. Узнал о себе много нового", - написал и заявил о "нациках".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кива "вывалил" советский герб - Венедиктовой написали заявление

"Пока сознательные граждане ставят на свои аватарки флаг Украины, депутат Владимир Хоришко решил поддержать государство агрессора

Пожелания ему можно оставить в комментарии, так как страницу он уже удалил (какой трусливый ватник)", - пишет бывший заместитель командира добровольческого батальона "ОУН" Владислав Шевчук.

В сети такой поступок депутата комментируют:

"Вова иди нахю"

"Отброс"

"А запрос в СБУ?"

"Ждем традиционное "У меня сломали аккаунт"

"Гнида – есть гнида"

"Уж не стеснялись бы и изменили название на "Партия подонков и предателей"

"И это депутат???"

На Харьковщине депутат Изюмского горсовета от ОПЗЖ Денис Штейман не смог прямо ответить на вопрос "Чей Крым?".

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

С начала российской агрессии на Донбассе погибли 4488 украинских военных. В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей есть более 200 мест, где пытают украинцев.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Депутат из ОПЗЖ повесил на себя российский триколор». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
января

Сгорели живьем: загорелся космический шаттл

Украинские солдаты случайно нашли самый большой нацистский концлагерь

Самое читаемое
Вдруг война: ТОП-5 мессенджеров, работающих без интернета
Вдруг война: ТОП-5 мессенджеров, работающих без интернета Просмотров: 13096
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
3
 Просмотров: 11259
Какой поступок сегодня может &quot;прогнать&quot; от человека счастье на семь лет
Какой поступок сегодня может "прогнать" от человека счастье на семь лет Просмотров: 9901
В страстных объятиях: Стужук показала отдых с таинственным любимым в Риге
В страстных объятиях: Стужук показала отдых с таинственным любимым в Риге
11
 Просмотров: 9432
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат 2 Просмотров: 9360
Политика
Конец эпохи бедности: директор ДБР катается на Toyota за почти 2 млн грн из карманов украинцев
Конец эпохи бедности: директор ДБР катается на Toyota за почти 2 млн грн из карманов украинцев
 Просмотров: 135
Зеленский рассказал о разговоре с Байденом
Зеленский рассказал о разговоре с Байденом Просмотров: 126
Угроза нападения и захвата Мариуполя преувеличена - мер города
Угроза нападения и захвата Мариуполя преувеличена - мер города Просмотров: 45
"Слуга" Пушкаренко гоняет на Toyota Land Cruiser по 150-190 км/ч
"Слуга" Пушкаренко гоняет на Toyota Land Cruiser по 150-190 км/ч
 Просмотров: 540
"Никаких уступок не было" – какие выводы нормандских переговоров для Украины
"Никаких уступок не было" – какие выводы нормандских переговоров для Украины
 Просмотров: 549
Больше всего комментируют
9
Почему всё больше стран бойкотируют Олимпиаду в Пекине
5
Ожидаем прекращения войны и деэскалации у наших границ – Ермак о выводах нормадских переговоров
4
ФОПы опять вышли на протест: что происходит под Верховной Радой
2
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат
1
После дебоша в горсовете нардеп Дмитрук уходит от Разумкова
Голосов: 926
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть