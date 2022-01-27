Депутат из ОПЗЖ повесил на себя российский триколор

Депутат Днепропетровского областного совета с фракции ОПЗЖ Владимир Хоришко прикрепил к своему фото флаг страны-агрессора Российской Федерации.
Скрины со страницы депутата в Facebook опубликовал Цензор.нет. Страница недоступна.
Также депутат пожаловался, что стал получать личные негативные сообщения.
"Недавно прикрепил к аватарке флаг РФ как знак дружбы с братским народом. Узнал о себе много нового", - написал и заявил о "нациках".
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"Пока сознательные граждане ставят на свои аватарки флаг Украины, депутат Владимир Хоришко решил поддержать государство агрессора
Пожелания ему можно оставить в комментарии, так как страницу он уже удалил (какой трусливый ватник)", - пишет бывший заместитель командира добровольческого батальона "ОУН" Владислав Шевчук.
В сети такой поступок депутата комментируют:
"Вова иди нахю"
"Отброс"
"А запрос в СБУ?"
"Ждем традиционное "У меня сломали аккаунт"
"Гнида – есть гнида"
"Уж не стеснялись бы и изменили название на "Партия подонков и предателей"
"И это депутат???"
На Харьковщине депутат Изюмского горсовета от ОПЗЖ Денис Штейман не смог прямо ответить на вопрос "Чей Крым?".
Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.
С начала российской агрессии на Донбассе погибли 4488 украинских военных. В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей есть более 200 мест, где пытают украинцев.
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