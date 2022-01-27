Депутат из ОПЗЖ повесил на себя российский триколор

Депутат Днепропетровского областного совета с фракции ОПЗЖ Владимир Хоришко прикрепил к своему фото флаг страны-агрессора Российской Федерации.

Скрины со страницы депутата в Facebook опубликовал Цензор.нет. Страница недоступна.

Также депутат пожаловался, что стал получать личные негативные сообщения.

"Недавно прикрепил к аватарке флаг РФ как знак дружбы с братским народом. Узнал о себе много нового", - написал и заявил о "нациках".

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"Пока сознательные граждане ставят на свои аватарки флаг Украины, депутат Владимир Хоришко решил поддержать государство агрессора

Пожелания ему можно оставить в комментарии, так как страницу он уже удалил (какой трусливый ватник)", - пишет бывший заместитель командира добровольческого батальона "ОУН" Владислав Шевчук.

В сети такой поступок депутата комментируют:

"Вова иди нахю"

"Отброс"

"А запрос в СБУ?"

"Ждем традиционное "У меня сломали аккаунт"

"Гнида – есть гнида"

"Уж не стеснялись бы и изменили название на "Партия подонков и предателей"

"И это депутат???"