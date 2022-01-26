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среда, 26 января 2022 13:38

Депутат из ОПЗЖ не ответил на вопрос о Крыме

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Депутат из ОПЗЖ не ответил на вопрос о Крыме
Депутат известен драками в горсовете.

Депутат Изюмского горсовета от ОПЗЖ Денис Штейман не смог прямо ответить на вопрос "Чем Крым?".

На видео депутат общается со своими коллегами.

"Чей там флат висит, того и Крым. Вот ты повесишь там украинский флаг, я буду говорить, что он украинский. Я пока вижу там российский флаг, оккупированный Крым. Пока он там российский, пока там российские войска", – ответил.

Впоследствии депутат выложил опровержение. Заявил о провокации.

"Крым всегда был и есть украинским", - сказал.

14 января Национальная полиция объявила Штейману подозрение в избиении другого депутата. Тот, по данным следствия, в кабинете горсовета ударил потерпевшего. Штейману инкриминируют нанесение легких телесных повреждений.

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В прошлом году депутат из ОПЗЖ подрался в сессионном зале с депутатом фракции "Нові обличчя".

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