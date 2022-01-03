Баканов спит? Депутат из ОПЗЖ отпраздновал Новый год с Путиным

 
Ексклюзивы
1/5
"Гитлер-Путин все время лжет об Украине. Будет война?" - как живут люди на границе с Беларусью
"Гитлер-Путин все время лжет об Украине. Будет война?" - как живут люди на границе с Беларусью
1 Просмотров: 6003
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
1 Просмотров: 729
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Просмотров: 3294
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
1 Просмотров: 999
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
1 Просмотров: 4581
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
1 Просмотров: 2565
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
Просмотров: 324
Все погибшие воины на Донбассе в 2021 году: помним их имена
Все погибшие воины на Донбассе в 2021 году: помним их имена
Просмотров: 774
Кличко показал взрослых сыновей, Шкиряк - новое тату, Клименко улетела в Египет, а Усов – в Финляндию - неделя политиков в фото
Кличко показал взрослых сыновей, Шкиряк - новое тату, Клименко улетела в Египет, а Усов – в Финляндию - неделя политиков в фото
Просмотров: 11196
Добивается публичного унижения Запада – эксперт о предстоящих переговорах Путина с Байденом
Добивается публичного унижения Запада – эксперт о предстоящих переговорах Путина с Байденом
Просмотров: 729
Фото
Все фото
3
5
18
7
8
Ющенко сменил имидж в новом году
Ющенко сменил имидж в новом году
На новогоднее поздравление Зеленского военных загоняли приказом – старший сержант
На новогоднее поздравление Зеленского военных загоняли приказом – старший сержант
&quot;Героям слава!&quot;: в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
Зеленских с Ермаком развлекала группа из РФ
Зеленских с Ермаком развлекала группа из РФ
&quot;С россиянами садиться выпивать – себя не уважать&quot; – сети о новогоднем поздравлении Зеленского
"С россиянами садиться выпивать – себя не уважать" – сети о новогоднем поздравлении Зеленского
Видео
Все видео
Зеленский поздравил украинцев с Новым 2022 годом
Зеленский поздравил украинцев с Новым 2022 годом
Расследование по "Межигорью" завершили - Януковичам светит до 15 лет тюрьмы
Расследование по "Межигорью" завершили - Януковичам светит до 15 лет тюрьмы
Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн
Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн
Показали объятия Арестовича с Мураевым
Показали объятия Арестовича с Мураевым
Зеленский обещал стоять в пробках. Но сейчас для его кортежа перекрывают дорогу - Bihus.info
Зеленский обещал стоять в пробках. Но сейчас для его кортежа перекрывают дорогу - Bihus.info
Интервью
1/5
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
5 Просмотров: 1359
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3078
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1539
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 1035
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1953
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2021
Просмотров: 945
Гороховий кіт
В останній рік навчання у Тальнівській школі №1 я був упевнений, що знаю українську мову. Аж поки поріг нашого класу у вересні 1983 року не ...
понедельник, 03 января 2022 13:04

Баканов спит? Депутат из ОПЗЖ отпраздновал Новый год с Путиным

  Комментировать

Депутат ОПЗЖ Виталий Градинар поздравил подписчиков с наступающим Новым годом на фоне обращения президента России Владимира Путина.

Гардинар выставил пост в Facebook.

Виталий Гардинар — депутат Болградского районного совета Одесской области от ОПЗЖ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский футболист поздравил россиян видео с Путиным

Мужчина сфотографировался на фоне телевизора, который показывал новогоднее обращение Путина.

Нардеп публикует на своей странице фотографии с Виктором Медведчуком, а также нецензурно отзывается о критикующих лидера ОПЗЖ. Кроме того, депутат выразил сожаление, что в Украине нельзя прививаться "Спутником V" против коронавируса.

На выборах мэра Одессы в 2020 году Гардинар поддерживал кандидатуру Николая Скорика, пророссийского кандидата, активно участвующего в ежегодных мероприятиях от "ОПЗЖ", посвященных 9 Мая.

Автор: Виталий Градинар / Facebook
  Депутат ОПЗЖ поздравил подписчиков с наступающим Новым годом
Депутат ОПЗЖ поздравил подписчиков с наступающим Новым годом

Нардеп от прокремлевской ОПЗЖ Илья Кива поздравил президента страны-агрессора РФ Владимира Путина с днем рождения. Видео с приветствием опубликовал в Telegram.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Баканов спит? Депутат из ОПЗЖ отпраздновал Новый год с Путиным». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
января

Нашли посмертную золотую маску фараона

Самое читаемое
5 продуктов, которые снабжают организм коллагеном
5 продуктов, которые снабжают организм коллагеном Просмотров: 34534
Зеленских с Ермаком развлекала группа из РФ
Зеленских с Ермаком развлекала группа из РФ
7
 9 Просмотров: 24004
Ющенко сменил имидж в новом году
Ющенко сменил имидж в новом году
3
 16 Просмотров: 19539
На новогоднее поздравление Зеленского военных загоняли приказом – старший сержант
На новогоднее поздравление Зеленского военных загоняли приказом – старший сержант
5
 2 Просмотров: 8019
Графиня купалась в крови молодых девушек
Графиня купалась в крови молодых девушек
 Просмотров: 7515
Политика
Ярош назвал израильского посла агентом Кремля
Ярош назвал израильского посла агентом Кремля Просмотров: 450
В основе решения АМКУ в отношении компаний из группы "Рошен" защита интересов России - Пташник
В основе решения АМКУ в отношении компаний из группы "Рошен" защита интересов России - Пташник Просмотров: 261
Американский разведчик рассказал, как помешать вторжению России в Украину
Американский разведчик рассказал, как помешать вторжению России в Украину 1 Просмотров: 1035
"Петя спит": Зеленский опубликовал фото из домашнего спортзала
"Петя спит": Зеленский опубликовал фото из домашнего спортзала 1 Просмотров: 3141
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
 5 Просмотров: 1359
Больше всего комментируют
16
Ющенко сменил имидж в новом году
9
Зеленских с Ермаком развлекала группа из РФ
9
Зеленский назвал семь изменений в Украине и пригрозил олигархам
5
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
2
Европейский Конгресс Украинцев: дело против Порошенко имеет признаки выборочного правосудия
Голосов: 1028
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть