Кива "вывалил" советский герб - Венедиктовой написали заявление

Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой написали заявление о совершении уголовного правонарушения нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивой.

Об этом сообщила депутат из "Голос" Инна Совсун.

Кива разместил на своих страницах в Facebook и Telegram запрещенную в Украине коммунистическую символику – герб CPCP.

"Напомню, что статья 436-1 Уголовного кодекса Украины "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов" предусматривает ограничение свободы. с конфискацией имущества или без таковой.

Но это еще не все. Согласно части второй этой статьи - те же действия, совершенные лицом, являющимся представителем власти, либо совершенные повторно, либо организованной группой, либо с использованием средств массовой информации, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества", - пишет депутат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада обратилась к миру из-за шантажа России - ОПЗЖ не дала ни одного голоса

Кива – представитель государственной власти, напомнила.

"Можем сколько угодно воспринимать Киву, как клоуна и провокатора. Но прошу генерального прокурора отнестись к делу серьезно. Ячейке русского мира не место в украинском парламенте", - заявила.

В декабря Кива в эфире кремлевского телеканала "Россия 1" сделал антиукраинское заявление о том, что Украина "должна находиться в одном союзе" с РФ. В октябре нардеп поздравлял президента страны-агрессора РФ Владимира Путина с днем рождения, называл его "лидером дружественного народа". "Национальный Корпус" пришел под офис ОПЗЖ в Киеве. Написали на асфальте "Петушиный офис" и потребовали, чтобы Кивой занялись Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований.