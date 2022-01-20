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четверг, 20 января 2022 15:30

За делом Порошенко "присматривает" заместитель главы ОП Татаров

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За делом Порошенко &quot;присматривает&quot; заместитель главы ОП Татаров
Делом пятого президента Украины Петра Порошенко занимается заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров заботится о деле пятого президента Украины Петра Порошенко. Фото: president.gov.ua

"Угольным" делом пятого президента Украины Петра Порошенко занимается заместителем главы Офиса президента Олег Татаров.

В Офисе президента Татаров курирует весь правоохранительный блок, в том числе ГБР. Но в этой истории именно ему вверено и непубличное "сопровождение" дела в Печерском суде. Об этом говорится в материале "Украинской правды" "Сенкью, мистер Блинкен". Как и почему Порошенко избежал ареста".

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Следы Татарова наблюдались, начиная с самого подозрения Порошенко. Его подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, у которой конфликт с замом Татаровым, а Алексей Симоненко.

Это тот самый заместитель генпрокурора, который "отмазывал" Татарова от дел НАБУ. И был одним из самых ярких гостей на его скандальном дне рождения, говорится в материале.

Пятый президент Украины Петр Порошенко подозревается в государственной измене и финансировании терроризма по делу о контрабанде угля из ОРДЛО.

Схема действовала на протяжении 2014-2015 годов. По данным следствия, Порошенко давал поручение срывать поставки в Украину угля из ЮАР. Затем по требованию представителей РФ он организовал подписание контрактов на поставку угля с оккупированных территорий Донбасса. По такой схеме пророссийских боевиков ЛДНР профинансировали более чем на 200 млн грн.

17 декабря 2021 года следователи ГБР пытались вручить Порошенко повестку, но он уехал за границу. Вернулся через месяц, 17 января. 19 января в Печерском райсуде приняли решение отпустить Петра Порошенко под личное обязательство. Прокуратура просила арест с возможностью внести залог в 1 млрд грн.

Другие фигуранты этого дела – нардеп Виктор Медведчук и бизнесмен Сергей Кузяра находятся под домашним арестом. Экс-министр Владимир Демчишин - в международном розыске.

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