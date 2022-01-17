Порошенко хотели задержать еще в аэропорту - адвокат

Глядика вызвали именно в аэропорт. Фото: Reuters

Сторона обвинения просила назначить Петру Порошенко, которого подозревают в государственной измене, дополнительного государственного защитника.

Этот адвокат, Богдан Глядик, предполагает, что подозреваемого нардепа хотели задержать еще утром в аэропорту, передает LB.ua.

"ГБР обратились в Центр бесплатной помощи. Утром в 10:40 я получил поручение на предоставление правовой помощи лицу, которое считается задержанным. То есть Порошенко планировали задержать именно в аэропорту. Он должен был быть уже задержанным, но что-то пошло не так", - сказал он.

Глядик добавил, что его вызвали именно в аэропорт. В то же время он не будет принимать участия в защите политика, поскольку есть другие адвокаты и бесплатный не нужен. Адвокат добавил, что уточнял у уполномоченного лица, почему за его помощью обращались.

"Мне объяснили дословно: этот пассажир... планировалось его задержание, он был в розыске, поэтому мы были вынуждены привлечь такого защитника", - подытожил Глядик.

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Порошенко прилетел в Украину из Варшавы утром 17 января. В аэропорт к нему пришли следователи ГБР. 17 декабря возле Верховной Рады следователи Государственного бюро расследований попытались вручить Порошенко повестку о вызове. Он проигнорировал и сел в машину, вылетел из страны. 20 декабря Порошенко объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с оккупированных территорий. В офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн.