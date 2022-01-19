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среда, 19 января 2022 20:31

Суд подтвердил законность и обоснованность подозрения Порошенко – Венедиктова

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Суд подтвердил законность и обоснованность подозрения Порошенко – Венедиктова
Пятый президент Петр Порошенко вместо ареста с миллиардным залогом был отпущен под личное обязательство. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций пятому президенту Петру Порошенко сообщили способом, определенным законом.

Суд подтвердил законность и обоснованность этого подозрения. Об этом рассказала в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова, комментируя решение суда.

"Суд подтвердил законность и обоснованность этого подозрения, порядок его сообщения, а также наличие рисков, для предотвращения которых прокуратура шла с избранием меры пресечения", - заявила она.

Венедиктова напомнила, что именно при ее каденции уже было сообщено о подозрении народным депутатам, судьям, в частности председателю Конституционного суда.

"Это уже стало доброй традицией, когда медийные фигуранты уголовных производств с особым статусом обжалуют порядок уведомления или само подозрение. Не такое подозрение, не в тот день, не той рукой вручили, не с тем выражением лица. Однако никакого факта отмены подозрения по этим основаниям не было", - добавила чиновница.

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По ее словам, у следствия были веские основания не медлить с уведомлением о подозрении. В "угольном деле", фигурантом которого выступает Порошенко, фабула одинакова для всех четырех подозреваемых. Они соучастники.

"Прокуроры по всем фигурантам шли с одинаковой мерой пресечения - содержание под стражей или 1 миллиард залога. Украине нужна справедливость и давайте искать ее цивилизованно в суде, не политизируя эти процессы", — сказала генпрокурор.

Венедиктова рассказала, кто уже подписывал подозрения президентам.

"В деле второго президента института подозрения еще не было. Постановление о привлечении как обвиняемого подписал следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры. Сообщение о подозрениях и их изменениях четвертому президенту подписывали прокуроры Плеканчук, Брезицкий, Псюк и Иванов. А в мае 2019 года сообщение о подозрение третьему президенту подписывал прокурор отдела. Фамилия и подпись Генерального прокурора в сообщениях о подозрении бывшим президентам стоит только моя", - подчеркнула Венедиктова.

Уточнила, что прокуратура подаст апелляционное обжалование меры пресечения Порошенко.

Пятого президента Украины Петра Порошенко подозревают в госизмене и содействии террористическим организациям по делу о незаконном снабжении угля с оккупированных территорий. Его сообщником по этому делу следователи считают пророссийского политика, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

19 января в Печерском райсуде приняли решение отпустить Петра Порошенко под личное обязательство. Прокуратура просила арест с возможностью внести залог в 1 млрд. грн.

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19
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