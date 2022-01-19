Не может быть фаворитов и преследуемых: Блинкен прокомментировал дело Порошенко

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен прибыл с рабочим визитом в Киев. Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкэн прокомментировал дело против пятого президента Украины Петра Порошенко.

Очень важно, чтобы было обеспечено независимое судопроизводство, сказал он в интервью "Голосу Америки".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд подтвердил законность и обоснованность подозрения Порошенко – Венедиктова

"Я не могу комментировать подробности этого дела. Я могу сказать: очень важно, чтобы по любым делам - по этому делу или другому - было обеспечено независимое судопроизводство, верховенство права. Как мы говорим, - без страха и упрека. Не может быть фаворитов и преследуемых. Чтобы это были равные правила для всех", - сказал Блинкен.

Кроме того, по его мнению, сейчас время, когда чрезвычайно важно национальное единство - учитывая угрозы, исходящие от России.

Пятого президента Украины Петра Порошенко подозревают в госизмене и содействии террористическим организациям по делу о незаконном снабжении угля с оккупированных территорий. Его сообщником по этому делу следователи считают пророссийского политика, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. 19 января в Печерском райсуде приняли решение отпустить Петра Порошенко под личное обязательство. Прокуратура просила арест с возможностью внести залог в 1 млрд. грн.