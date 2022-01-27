Фирташ, которого хотят посадить США, заговорил на языке роспропаганды

Олигарх Дмитрий Фирташ, которого США обвиняют во взяточничестве и хотят экстрадировать, призвал Украину отказаться от интеграции в НАТО.
Статью опубликовал адвокат Фирташа Ленни Дэвис на платформе Medium.
"Мой вопрос сегодня: почему Украина вынуждена выбирать между анти-Россией и членством в НАТО или пророссийской ориентацией и анти-НАТО? Почему мы не можем быть нейтральными - "Швейцарией Евразии"? Это отвечало бы историческому положению Украины, уходящему корнями в средневековье, на торговом перекрестке между Европой и Азией", - заявил олигарх.
Фирташ добавил, что США, Европа и РФ "могут получить выгоду от нейтральной Украины, как экономические и торговые партнеры".
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Олигарх заявил, что "говорит от имени многих украинцев".
Издание Kyiv Post заявило, что олигарх предлагал им опубликовать такую же статью. СМИ отказалось, потому что Фирташ "фактически продвигает требование Путина о том, чтобы Украину покинул Запад".
О нейтральном статусе Украины и ее невступлении в НАТО ранее заявляв президент страны-агрессора РФ Владимир Путин.
В 2014 году Дмитрия Фирташа задержали в Австрии на запрос следователей США.
Олигарха обвиняют во взятке в $18,5 млн за разрешение на добычу титанового сырья в Индии вне конкурса. Ему грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация активов.
В июне 2019 года Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США. Судебные процессы продолжаются.
В прошлом году СНБО ввел санкции против олигарха за поставки сырья для военных предприятий РФ.
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