Фирташ продвигает интересы Путина, пишут СМИ. Фото: Reuters

Олигарх Дмитрий Фирташ, которого США обвиняют во взяточничестве и хотят экстрадировать, призвал Украину отказаться от интеграции в НАТО.

Статью опубликовал адвокат Фирташа Ленни Дэвис на платформе Medium.

"Мой вопрос сегодня: почему Украина вынуждена выбирать между анти-Россией и членством в НАТО или пророссийской ориентацией и анти-НАТО? Почему мы не можем быть нейтральными - "Швейцарией Евразии"? Это отвечало бы историческому положению Украины, уходящему корнями в средневековье, на торговом перекрестке между Европой и Азией", - заявил олигарх.

Фирташ добавил, что США, Европа и РФ "могут получить выгоду от нейтральной Украины, как экономические и торговые партнеры".

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Олигарх заявил, что "говорит от имени многих украинцев".

Издание Kyiv Post заявило, что олигарх предлагал им опубликовать такую же статью. СМИ отказалось, потому что Фирташ "фактически продвигает требование Путина о том, чтобы Украину покинул Запад".

О нейтральном статусе Украины и ее невступлении в НАТО ранее заявляв президент страны-агрессора РФ Владимир Путин.

В 2014 году Дмитрия Фирташа задержали в Австрии на запрос следователей США. Олигарха обвиняют во взятке в $18,5 млн за разрешение на добычу титанового сырья в Индии вне конкурса. Ему грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация активов. В июне 2019 года Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США. Судебные процессы продолжаются. В прошлом году СНБО ввел санкции против олигарха за поставки сырья для военных предприятий РФ.