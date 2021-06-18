СНБО ввела санкции против Фирташа и Фукса

В СНБО заявили о полном пакете санкций в отношении обоих.

Совет национальной безопасности и обороны ввела санкции против олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу.

"Сегодня были введены санкции относительно Фирташа Дмитрия Васильевича, полный пакет, который может наша страна применить против этого господина", - цитирует Данилова "Інтерфакс-Україна"

Он также добавил, что санкции введены против российского бизнесмена Павла Фукса, который, как показали проверки аппарата Совета, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.

Данилов вспомнил о компании "Голден Деррик" и сказал, что Фукс получил лицензию "за один день".

"Мы не допустим, чтобы люди, которые незаконным образом получили преференции от государства. Неважно, когда это происходило, или при Викторе Федоровиче или при Петре Алексеевиче. Недра - стратегический ресурс нашего государства", - заявил секретарь СНБО.

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Данилов сказал: "Президент Украины Владимир Зеленский, власть начинает наводить порядок в сфере недрапользования. И мы договорились, что до 1 сентября все лицензии, которые есть в нашей стране, будут на Геоинформационном портале. Вы все их будете видеть. Все лицензии, которые есть у нас, а их больше трех тысяч. Общество будет знать, где они находятся, в каком состоянии, кто является их владельцем, и на основании чего и когда они их получили".

Причина санкций против Фирташа - участие в титановом бизнесе и поставки сырья в РФ.

"Это продолжалось довольно долго и для военных предприятий Российской Федерации, находящихся под нашими санкциями.

Мы кроме Фирташа, наложили санкции на те предприятия, которые непосредственно аффилированные в военно-промышленный комплекс РФ, который использует этот титан именно в военной сфере", - сообщил Данилов.

В 2014 году Дмитрия Фирташа задержали в Австрии на запрос следователей США. Олигарха обвиняют во взятке в $18,5 млн за разрешение на добычу титанового сырья в Индии вне конкурса. Ему грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация активов. В позапрошлом году в июне Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США. Судебные процессы продолжаются.