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четверг, 30 декабря 2021 14:11

Нацкорпус пришел спросить Киву о его антигосударственных заявлениях
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Сегодня в 11.00 Национальный Корпус пришел под офис ОПЗЖ в Киеве, где запланирован партийный съезд, чтобы спросить народного депутата Илью Киву о его антиукраинских заявлениях, в частности, в эфире канала "Россия-1" 28 декабря.

В эфире кремлевского телеканала Кива заявил, что у России якобы есть какие-то права на украинские территории, а Украина должна быть частью "единого славянского союза" вместе с Российской Федерацией. Об этом сообщает пресс-служба Нацкорпуса.

"Мы убеждены, что свою антигосударственную риторику и деятельность такие пророссийские крысы, как Кива, должны давно сидеть в тюрьме, а не в украинском парламенте. Колаборантов – за решетку", - сказано в сообщении.

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Националисты требуют, чтобы Кивой занялись Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований.

Нацкорпус приходил под офис ОПЗЖ в Киеве спросить Киву о его антигосударственных заявлениях. Фото: PavlovskyNews
Нацкорпус приходил под офис ОПЗЖ в Киеве спросить Киву о его антигосударственных заявлениях. Фото: PavlovskyNews
Нацкорпус приходил под офис ОПЗЖ в Киеве спросить Киву о его антигосударственных заявлениях. Фото: PavlovskyNews
Нацкорпус приходил под офис ОПЗЖ в Киеве спросить Киву о его антигосударственных заявлениях. Фото: PavlovskyNews
Нацкорпус приходил под офис ОПЗЖ в Киеве спросить Киву о его антигосударственных заявлениях. Фото: PavlovskyNews

У въезда на территорию националисты написали на асфальте "Петушиный офис".

Акцию под офисом ОПЗЖ Нацкорпус завершил зажиганием файеров и дымовых шашек.

28 декабря народный депутат Илья Кива сказал, что Украина должна быть частью единого союзного государства с Россией. Такое антиукраинское заявление он заявил в эфире российского пропагандистского политического токшоу.

"Сегодня, через 10 лет, Россия начала диктовать условия и заявлять о своих правах. О правах на ту территорию, которая, как я считаю, должна находиться в одном союзе. Нашем славянском союзе. Это замечательная политическая игра, заслуживающая уважения .Восемь лет назад вы отдали Украину, но забрали Крым, а за восемь лет вы пришли за всем", - заявил Кива.

16 ноября министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что лишил Киву двух пистолетов.

В тот же день утром у нардепа проводили обыски Государственное бюро расследований.

В октябре нардеп поздравлял президента страны-агрессора РФ Владимира Путина с днем ​​рождения, называл его "лидером дружественного народа".

Также записывал видео, на котором хвастался празднование гибели украинского политического деятеля Степана Бандеры, которого 15 октября 1959 года в Мюнхене убил советский агент КГБ. Нардеп стрелял из автомата.

По факту стрельбы возбудили уголовное производство.

17 ноября Илью Киву лишили ученой степени кандидата наук.

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