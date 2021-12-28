Кива разразился антиукраинским заявлением в эфире российского ток-шоу

Нардеп Кива выдал очередное скандальное заявление. Фото: eadaily.com

Народный депутат Илья Кива сказал, что Украина должна быть частью единого союзного государства с Россией.

Такое антиукраинское заявление он высказал в эфире российского пропагандистского политического ток-шоу.

"Сегодня, спустя 10 лет, Россия начала диктовать условия и заявлять о своих правах. О правах на ту территорию, которая, я считаю, должна находиться в одном союзе. Нашем славянском союзе. Это замечательная политическая игра, которая заслуживает уважения... Восемь лет назад вы отдали Украину, но забрали Крым, а через восемь лет вы пришли за всем", — заявил Кива.

Главная пропагандистка Кремля Скабеева попыталась остановить его, сказав, чтобы Кива был более осторожным в высказываниях. Но Кива намеков не понял.

"Мы говорим не о России, а о славянских народах, которые должны объединиться и противостоять Западу. Сегодня Украина действительно колонизирована. И сегодня действия Украины это только действия колонизаторов, использующих ее в качестве затравки, как расходного материала, как ресурса. И сегодня Россия может сыграть ключевую роль в будущем моей страны", — сказал Кива.

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16 ноября министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что лишил Киву двух пистолетов. В тот же день утром у нардепа проводили обыски Государственное бюро расследований. В октябре нардеп приветствовал президента страны-агрессора РФ Владимира Путина с днем рождения, называл его "лидером дружественного народа". Также записывал видео, на котором хвастался, что празднует гибель украинского политического деятеля Степана Бандеры, которого 15 октября 1959 года в Мюнхене убил советский агент КГБ. Нардеп стрелял из автомата. По факту стрельбы возбудили уголовное производство.