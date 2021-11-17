Кива, у которого забрали пистолеты, матерился в Раде

Народный депутат от прокремлевской ОПЗЖ Илья Кива, которого лишили наградного оружия, матерился в кулуарах парламента.

Видео опубликовал фотограф Ян Доброносов.

"*баные твари, бл*дь", - говорил нардеп.

"На кого вы ругаетесь?" – спросил журналист.

"На бл*дей", - ответил Кива.

Внимание! Ненормативная лексика!

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16 ноября министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что лишил Киву двух пистолетов.

В тот же день утром у нардепа проводили обыски Государственное бюро расследований.

В октябре нардеп приветствовал президента страны-агрессора РФ Владимира Путина с днем рождения, называл его "лидером дружественного народа".

Также записывал видео, на котором хвастался, что празднует гибель украинского политического деятеля Степана Бандеры, которого 15 октября 1959 года в Мюнхене убил советский агент КГБ. Нардеп стрелял из автомата.

По факту стрельбы возбудили уголовное производство.