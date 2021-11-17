Кива, у которого забрали пистолеты, матерился в Раде

Народный депутат от прокремлевской ОПЗЖ Илья Кива, которого лишили наградного оружия, матерился в кулуарах парламента.
Видео опубликовал фотограф Ян Доброносов.
"*баные твари, бл*дь", - говорил нардеп.
"На кого вы ругаетесь?" – спросил журналист.
"На бл*дей", - ответил Кива.
Внимание! Ненормативная лексика!
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16 ноября министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что лишил Киву двух пистолетов.
В тот же день утром у нардепа проводили обыски Государственное бюро расследований.
В октябре нардеп приветствовал президента страны-агрессора РФ Владимира Путина с днем рождения, называл его "лидером дружественного народа".
Также записывал видео, на котором хвастался, что празднует гибель украинского политического деятеля Степана Бандеры, которого 15 октября 1959 года в Мюнхене убил советский агент КГБ. Нардеп стрелял из автомата.
По факту стрельбы возбудили уголовное производство.
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