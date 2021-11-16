Киву лишили права на наградное оружие

Министр внутренних дел лишил народного депутата Илью Киву права на наградное оружие. Фото: facebook.com/kivailya

Министр внутренних дел Денис Монастырский лишил народного депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илью Киву права на наградное оружие, выданное ему в 2015 году.

Соответствующий приказ Монастырский подписал сегодня, 16 ноября, сообщил в Facebook.

Основание — "его недостойное поведение и действия, дискредитирующие сам факт его награждения от имени украинского государства".

"Каждый должен помнить, что оружие – это ответственность. А иметь наградное оружие – это большая честь и никто не имеет права эту честь разорять недостойным поведением" - сказал министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правоохранители нагрянули с обысками к скандальному Киве

Заявил, что лишит права на наградное оружие и других людей, если они будут нарушать закон, использовать оружие для провокаций или разжигать в стране ненависть.

По словам министра, до конца года в стране заработает реестр оружия: процесс оформления охотничьего и спортивного оружия упростят, а контроль за хранением и учением существенно усилят.

Наградил Киву пистолетом "Форт-17" калибра 9 мм 20 мая 2015 года тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков - "за особые заслуги в защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, образцовое исполнение служебного и гражданского долга, выявленные при этом честь и доблесть".

У него есть еще второе наградное оружие, которое Аваков выдал ему 12 февраля 2016 года за такие же заслуги — пистолет АПС калибра 9 мм.

6 ноября Илья Кива снял провокационный ролик с оружием в руках. Он расстрелял из автоматического оружия портреты представителей украинского движения сопротивления Степана Бандеры и Романа Шухевича, заявляя, что расстреливает "нацистов", "как деды и прадеды". В октябре Кива записал феерическое видео о смерти лидера украинских националистов Степана Бандеры. Все это сопровождалось выстрелами и салютами. На кадрах видно, как новоиспеченный кандидат наук Кива, держа в руках оружие, рассказывает о том, что 15 октября 62 года назад в Мюнхене был убит Степан Бандера.