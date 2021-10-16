Кива с автоматом и салютом "отпраздновал" годовщину смерти Бандеры

Скандальный политик Илья Кива записал феерическое видео о смерти лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Все это сопровождалось выстрелами и салютами. Видео он разместил в Telegram-канале.
На кадрах видно, как новоиспеченный кандидат наук Кива, держа в руках оружие, рассказывает о том, что 15 октября 62 года назад в Мюнхене был убит Степан Бандера.
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Далее депутат от ОПЗЖ называет себя "лидером антифашистского движения в Украине" и засыпает угрозами последователей Бандеры.
После этого позади него гремит салют, а сам Кива палит из оружия.
Нардеп от прокремлевской ОПЗЖ Илья Кива поздравил президента страны-агрессора РФ Владимира Путина с днем рождения. Видео с приветствием опубликовал в Telegram.
Кива на русском называл Путина "лидером дружественно народа".
Нардеп пожелал врагу Украины "сил и здоровья".
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