Кива снова отличился: поздравил украинцев, расстреляв портреты Бандеры и Шухевича

Скандальный нардеп Илья Кива расстрелял портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича. Фото: скриншот с видео

Скандальный народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизни" Илья Кива в очередной раз снял провокационный ролик с оружием в руках.

На этот раз он расстрелял из автоматического оружия портреты представителей украинского движения сопротивления Степана Бандеры и Романа Шухевича, заявляя, что расстреливает "нацистов", "как деды и прадеды". Видео депутат опубликовал в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Пусть прибудет с вами сила" - Кива поклонился Путину

Так политик очень своеобразным образом "поздравил" киевлян и всех украинцев с годовщиной освобождения Киева от нацистских оккупантов.

После стрельбы возложил цветы к памятнику генералу советской армии Николаю Ватутину.

В октябре Илья Кива записал феерическое видео о смерти лидера украинских националистов Степана Бандеры. Все это сопровождалось выстрелами и салютами. На кадрах видно, как новоиспеченный кандидат наук Кива, держа в руках оружие, рассказывает о том, что 15 октября 62 года назад в Мюнхене был убит Степан Бандера.