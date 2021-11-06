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суббота, 06 ноября 2021 11:59

Кива снова отличился: поздравил украинцев, расстреляв портреты Бандеры и Шухевича

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Кива снова отличился: поздравил украинцев, расстреляв портреты Бандеры и Шухевича
Скандальный нардеп Илья Кива расстрелял портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича. Фото: скриншот с видео

Скандальный народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизни" Илья Кива в очередной раз снял провокационный ролик с оружием в руках.

На этот раз он расстрелял из автоматического оружия портреты представителей украинского движения сопротивления Степана Бандеры и Романа Шухевича, заявляя, что расстреливает "нацистов", "как деды и прадеды". Видео депутат опубликовал в Facebook.

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Так политик очень своеобразным образом "поздравил" киевлян и всех украинцев с годовщиной освобождения Киева от нацистских оккупантов.

После стрельбы возложил цветы к памятнику генералу советской армии Николаю Ватутину.

В октябре Илья Кива записал феерическое видео о смерти лидера украинских националистов Степана Бандеры. Все это сопровождалось выстрелами и салютами.

На кадрах видно, как новоиспеченный кандидат наук Кива, держа в руках оружие, рассказывает о том, что 15 октября 62 года назад в Мюнхене был убит Степан Бандера.

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Дата
06
ноября

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