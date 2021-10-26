Против Кивы, который палил из автомата, возбудили уголовное дело

16 октября появилось видео, на котором нардеп Кива стреляет из автомата в воздух.

По факту стрельбы народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы из автоматического оружия возбуждено уголовное производство.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова журналистам во вторник.

"В отношении народного депутата у нас есть дела, и их, в принципе, в отношении этого народного депутата достаточно много.

Я не могу по каждому внесению в ЕРДР выходить и о чем-то говорить и комментировать. Когда по подобным делам идет привлечение, у нас должны быть хотя бы экспертизы. Без них не о чем говорить. Когда у меня есть хотя бы промежуточный результат, я об этом говорю", - сказала генпрокурор.

На уточняющий вопрос, возбудили ли дело именно по этому факту, Венедиктова ответила утвердительно. И добавила, что когда дело дойдет до выдвижения подозрения Киве, то она тогда скажет, с какой квалификацией подписано подозрение.

"А на сегодняшний день это преждевременный вопрос", - резюмировала она.

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16 октября появилось видео, на котором Кива хвастается, что празднует гибель украинского политического деятеля Степана Бандеры, которого 15 октября 1959 года в Мюнхене убил советский агент КГБ Богдан Сташинский. Нардеп стрелял из автомата. 21 октября Кива в кулуарах заявил, что его исключили из партии ОПЗЖ представители Юрия Бойко и Сергея Левочкина. Впоследствии сам отрицал свои слова.