Кива заявил, что его выгнали из ОПЗЖ

Народного депутата Илью Киву выключили из ОПЗЖ.
Об этом он заявил в кулуарах парламента 21 октября Telegtram-каналу PavlovskyNews.
Кива подтвердил исключение из партии, которое произошло на конференции Полтавской областной организации ОПЗЖ.
По его словам, это сделали представители Юрия Бойко и Сергея Левочкина.
"Добились моего исключения из партии. Это была их системная работа, которую они вели в течение года.
Я не давал им возможность сливать партию, продавать ее, подделывать документы", - заявил Кива.
В то же время другой нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил в Facebook об исключении Киви: "Хр*на лысого".
Дополняется.
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