Кива заявил, что его выгнали из ОПЗЖ

По его словам, это сделали представители Юрия Бойко и Сергея Левочкина. Фото: "Телеграф"

Народного депутата Илью Киву выключили из ОПЗЖ.

Об этом он заявил в кулуарах парламента 21 октября Telegtram-каналу PavlovskyNews.

Кива подтвердил исключение из партии, которое произошло на конференции Полтавской областной организации ОПЗЖ.

По его словам, это сделали представители Юрия Бойко и Сергея Левочкина.

"Добились моего исключения из партии. Это была их системная работа, которую они вели в течение года.

Я не давал им возможность сливать партию, продавать ее, подделывать документы", - заявил Кива.

В то же время другой нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил в Facebook об исключении Киви: "Хр*на лысого".

Дополняется.