Нардеп Кива заявил, что плюет на закон и одел на голову серп и молот

Трансляцию вел прокремлевский телеканал NewsOne.

Нардеп из ОПЗЖ Илья Кива заявил, что не будет выполнять закон и одел на голову шапку с тоталитарной советской символикой. Это произошло в эфире прокремлевского телеканала NewsOne.

В Facebook нардеп написал, что не выполняет "эти бл*дские законы".

"Пусть мне кто-то попробует запретить... Вы, нацисты и ублюдки, попробуйте арестовать меня", - заявил Кива в эфире телеканала.

Кива является членом Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, бывший советник министра внутренних дел Арсена Авакова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали манипуляции мураевского телеканала о Иловайском котле

"Максимальный дегенерат, который сознательно нарушает закон. Нацполиция должна была уголовное производство открыть", - написал в Facebook общественный деятель Сергей Стерненко.

В апреле 2015-го Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. В частности, об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов и запретила их пропаганду. Законы в частности запрещают советскую символику, открывают архивы советских спецслужб. На прошлой неделе полиция возбудила уголовное дело против мужчины, который пришел в кафе в шапке-ушанке с серпом и молотом.