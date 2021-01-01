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пятница, 01 января 2021 11:35

Нардеп Кива заявил, что плюет на закон и одел на голову серп и молот

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Нардеп Кива заявил, что плюет на закон и одел на голову серп и молот
Трансляцию вел прокремлевский телеканал NewsOne.

Нардеп из ОПЗЖ Илья Кива заявил, что не будет выполнять закон и одел на голову шапку с тоталитарной советской символикой. Это произошло в эфире прокремлевского телеканала NewsOne.

В Facebook нардеп написал, что не выполняет "эти бл*дские законы".

"Пусть мне кто-то попробует запретить... Вы, нацисты и ублюдки, попробуйте арестовать меня", - заявил Кива в эфире телеканала.

Кива является членом Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, бывший советник министра внутренних дел Арсена Авакова.

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"Максимальный дегенерат, который сознательно нарушает закон. Нацполиция должна была уголовное производство открыть", - написал в Facebook общественный деятель Сергей Стерненко.

В апреле 2015-го Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. В частности, об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов и запретила их пропаганду.

Законы в частности запрещают советскую символику, открывают архивы советских спецслужб.

На прошлой неделе полиция возбудила уголовное дело против мужчины, который пришел в кафе в шапке-ушанке с серпом и молотом.

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