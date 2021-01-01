Нардеп Кива заявил, что плюет на закон и одел на голову серп и молот

Нардеп из ОПЗЖ Илья Кива заявил, что не будет выполнять закон и одел на голову шапку с тоталитарной советской символикой. Это произошло в эфире прокремлевского телеканала NewsOne.
В Facebook нардеп написал, что не выполняет "эти бл*дские законы".
"Пусть мне кто-то попробует запретить... Вы, нацисты и ублюдки, попробуйте арестовать меня", - заявил Кива в эфире телеканала.
Кива является членом Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, бывший советник министра внутренних дел Арсена Авакова.
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"Максимальный дегенерат, который сознательно нарушает закон. Нацполиция должна была уголовное производство открыть", - написал в Facebook общественный деятель Сергей Стерненко.
В апреле 2015-го Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. В частности, об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов и запретила их пропаганду.
Законы в частности запрещают советскую символику, открывают архивы советских спецслужб.
На прошлой неделе полиция возбудила уголовное дело против мужчины, который пришел в кафе в шапке-ушанке с серпом и молотом.
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