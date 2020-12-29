Во Львове задержали парня в советской шапке-ушанке

Во Львове 19-летний парень пришел в кафе в шапке-ушанке с изображением эмблемы Советского Союза - серпом и молотом. Местные вызвали полицию.

Правоохранители выяснили, что нарушитель из Киева. У него изъяли головной убор и открыли уголовное производство, сообщается на сайте ГУ Нацполиции во Львовской области.

Как сообщает местное издание "Дело", парня в шапке с запрещенной символикой с другом заметил участник АТО Игорь Шолтис, который провел "общественное задержание".

"Расспрашивал, где они взяли эту символику. Сказали, что приобрели на "барахолке", потому что было холодно. Что такая символика запрещена, говорят, не знали. Мы провели разъяснительные работы. Оказалось, что они русскоязычные киевляне", – рассказал Шолтис.

По его словам, потом на место вызвали полицию.

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