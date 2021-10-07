"Пусть прибудет с вами сила" - Кива поклонился Путину

Кива желал "силы и здоровья" президенту страны, ведущей войну против Украины.

Нардеп от прокремлевской ОПЗЖ Илья Кива поздравил президента страны-агрессора РФ Владимира Путина с днем рождения.

Видео с приветствием опубликовал в Telegram.

Кива на русском называл Путина "лидером дружественно народа".

Нардеп пожелал врагу Украины "сил и здоровья".

"Вы тот человек, который пишет новую историю славянского мира и единства. Да прибудет с вами сила", - заявил Кива.

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Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. С начала российской агрессии на Донбассе во время боев погибли 2694 украинских военнослужащих, получили ранения 10 237, сообщали Вооруженные силы Украины в мае.