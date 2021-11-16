Правоохранители нагрянули с обысками к скандальному Киве

Утром 16 ноября к народному депутату от ОПЗЖ Илье Киве пришли с обыском. По какому делу они продолжаются, пока не известно.
Об этом сообщил его коллега Вадим Рабинович в Facebook.
Он назвал это "зачисткой неугодных" и опубликовал фото с силовиками у дома нардепа.
Кива тоже обнародовал информацию об обыске в Facebook, но вскоре удалил эфир.
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По его словам, обыск проводят сотрудники Офиса генпрокурора и ГБР, передает "Политика Страны" в Telegram.
"По мне несколько дел: госизмена за поздравление президента РФ Путина с днем рождения, шапка с красной звездой и за празднование ликвидации нацистского преступника Бандеры. Приехали они проводить обыск в место, где проживает мой ребенок и его мать. Я на ней не женат. Приезжают сюда, но меня здесь нет. В этом случае, расцениваю все это как системное давление на меня, как на оппозиционного политика", – заявил Кива.
Скандальный Илья Кива в очередной раз снял провокационный ролик с оружием в руках. На этот раз он расстрелял из автоматического оружия портреты представителей украинского сопротивления движения Степана Бандеры и Романа Шухевича, заявляя, что расстреливает "нацистов", "как деды и прадеды".
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