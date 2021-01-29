"Слуги" выгнали Лероса за 6 часов. Дубинского не могут неделю

США ввели санкции против Дубинского более 2 недель назад. Фото: Макс Левин, LB.ua

Проходит 5-ый день после того, как президент Владимир Зеленский просил народного депутата Александра Дубинского выйти из фракции "Слуга народа".

Президент был на заседании фракции в минувший понедельник, в свой день рождения. Тогда Дубинский отказался выходить.

Чтобы рассмотреть вопрос касательно депутата, "слуги" использовали специальное мобильное приложение для анонимного голосования.

В СМИ попал скрин из опроса. Ставили 3 вопроса: исключить из фракции, снять с должности заместителя председателя Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики или поддержать Дубинского.

"По результатам голосования в фракционном приложении наибольшее количество набрал вариант об исключении Дубинского из фракции.

За него проголосовало большинство: 50% + из тех, кто вообще голосовал (проголосовали 52% депутатов в целом).

Мы выносим этот вопрос на фракцию в понедельник на голосование для подтверждения. И тогда будет понятно, есть ли необходимое количество голосов за исключение", - цитирует в пятницу заместителя председателя фракции "Слуга народа" Евгению Кравчук "Інтерфакс-Україна"

США ввели экономические санкции против Дубинского 11 января. Назвали его частью сети иностранного влияния, которая связана с Россией и имеет отношение к Андрею Деркачу. Деркача называют российским агентом, который поддерживает тесные связи со спецслужбами РФ.

Дубинский входит в неформальную группу олигарха Игоря Коломойского.

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Последний раз из фракции "Слуга народа" исключали подозреваемого во взяточничестве депутата Александра Юрченко. Это сделали в прошлом году 17 сентября. За 2 дня до этого НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче взятки "слуге".

"Обязательно сядет в тюрьму", - заявлял президент Зеленский о Юрченко в день его исключения из фракции.

1 сентября народный депутат Гео Лерос заявил с трибуны Верховной Рады: "Господин президент, вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились. Сдали страну в аренду олигархам". Через 6 час. после выступления депутата партия "Слуга народа" заявила, что его исключили из фракции.

2 года назад в ноябре из фракции "слуг" выгнали депутатов Анну Скороход и Антона Полякова. Оба вошли в связанную с Коломойским группу "Партия "За будущее".

В четверг стало известно, что американский видеохостинг YouTube заблокировал канал Дубинского. Также Национальный банк Украины сообщил банки о санкциях США касательно Дубинского и предупредил о рисках при сотрудничестве с подсанкционными лицами.