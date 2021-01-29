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пятница, 29 января 2021 13:28

Появились данные голосования "слуг" об исключении Дубинского

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Более 50% народных депутатов фракции "Слуга народа", которые приняли участие в анонимном голосовании, поддержали исключение Александра Дубинского из ее состава.

Это 100 народных депутатов, пишет LB.ua

Опрос был инициирован председателем фракции Давидом Арахамией в приложении "Слуги народа" для мобильных телефонов. СМИ опубликовало скрин из опроса.

 

Вопрос исключения будут рассматривать на заседании фракции в понедельник.

Около 28% (49 "слуг") высказались за то, чтобы инициировать в парламенте снятие Дубинского с должности заместителя председателя Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

Еще почти 15% (26) выступили за поддержку Дубинского. Участие в опросе приняли только 175 "слуг" из 242.

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Ранее заместитель председателя фракции Евгения Кравчук сказала журналистам, что голосование будет проходить в течение суток.

"В приложении продолжается голосование, оно должно состояться в течение суток. Сейчас не ясно картины в целом, а лишь, что проголосовали 60% депутатов фракции", - рассказала депутат.

11 января США ввели индивидуальные ограничения, в частности против Дубинского. США заявили о "части связанной с Россией сети иностранного влияния, которая касается Андрея Деркача".

В прошлом году Посольство США заявило, что нардеп Деркач является российским агентом.

В минувший понедельник президент Владимир Зеленский просил Александра Дубинского выйти из фракции - тот отказался.

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