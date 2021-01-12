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В Раде есть 170 приспешников Ахметова и Коломойского - Bihus.info

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В Раде есть 170 приспешников Ахметова и Коломойского - Bihus.info
Ахметову помогают около 100 депутатов, Коломойскому - 70, рассказывают журналисты.

В Верховной Раде есть около 170 народных депутатов, которые регулярно голосуют в интересах олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова. Об этом рассказали журналисты Bihus.Info в материале "Кукловоды", назвали таких депутатов приспешниками олигархов

Коломойскому помогают около 70 нардепов, Ахметову - 100.

У Коломойского есть 2 депутатские группы. Одна называется "За будущее", в ней партнер и давний друг Коломойского Игорь Палица. Вторая группа - лояльные к олигарху депутаты во фракции "Слуга народа". Журналисты называют фамилии Александра Дубинского, Сергея Швеца, Ольги Василевской-Смаглюк, Олега Дунды, Артема Ковалева.

Дубинский более активно добивался отставки экс-премьера Алексея Гончарука. Другая системная активность Дубинского - попытка уволить директора НАБУ Артема Сытника, которое расследует уголовное производство о выводе средств из ПриватБанка бывшими владельцами.

Также "слуга" подал более тысячи поправок в "антиколомойський" закон - закон, получивший такое название, потому что ограничивает возможность предыдущих владельцев вернуть ПриватБанк, говорится в статье

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Среди "дружественной" команды Ахметова в парламенте - мажоритарщики Вадим Новинский, Виктория Гриб, Сергей Магера, Муса Магомедов, Дмитрий Шенцев, Дмитрий Шпенов.

Группа Ахметова со времени выборов значительно приросла. В нее входят депутаты от "Слуги народа" и "Батькивщины". А Юлия Тимошенко появилась на телеканале олигарха.

Больше всего ахметовцев, около 40 депутатов, в президентской фракции. Журналисты называют Людмилу Буймистер, Александра Горобца, Богдана Торохтия, Сергея Бунина, Александра Аликсийчука, Дмитрия Соломчука, Олега Марусяка, Павла Павлиша, Елену Лыс.

Так, Людмила Буймистер, Алексей Кучеренко, Валентин Наливайченко и Михаил Волынец (все трое из "Батькивщины") сейчас пытаются перезагрузить комиссию по энергетике НКРЕКП, которая отвечает за регулирование тарифов на коммунальные услуги. Это - сфера бизнес-интересов Ахметова, сконцентрировал наибольшую долю украинской энергетики.

Олигарху выгодно чтобы за ремонт электросетей платили потребители, а не сами облэнерго (так называемый RAB-тариф). "Слуга" лоббировала это на телеканале самого олигарха "Україна 24", а также регулярно настаивала на установлении RAB-тарифа в соцсетях.

Комиссия эту плату в конце установила, но не на уровне 6%, как хотели в окружении олигарха, а на уровне 3% - вдвое меньше. И именно после этого депутаты пошли в несколько судов с требованием уволить руководство комиссии, а также написали заявления в НАБУ, ГБР и СБУ.

Позже 50 депутатов обратились в Конституционный суд, чтобы тот признал незаконным само назначение членов энергетического регулятора. Среди этих депутатов было 22 из "Батькивщины", 7 с ОПЗЖ, 7 внефракционных, 8 "Слуг народа", по 3 депутата из "Доверия" и "ЕС".

Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан Украины. В санкционный список вошел в частности Александр Дубинский. В США заявили о "связанной с Россией сети иностранного влияния".

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