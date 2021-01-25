С момента инаугурации президента Владимира Зеленского прошел год и 8 месяцев. Фото: president.gov.ua

Сегодня, 25 января, президенту Владимиру Зеленскому исполнилось 43 года.

Зеленский родился 25 января 1978 года в Кривом Роге, что в Днепропетровской области, в семье профессора, заведующего кафедрой информатики и информационных технологий Криворожского экономического института.

Высшее образование получил в этом же учебном заведении, по специальности - юрист.

В студенческие годы начал заниматься КВН. Играл в команде "Запорожье - Кривой Рог - Транзит". Впоследствии появилась команда "95 квартал", в которой Зеленский был капитаном, автором номеров. В 1999-2003 годах "кварталовцы" выступали в высшей лиге КВН в Москве.

2003 года женился на Елене Кияшко. Она по специальности - архитектор. Помогала Зеленскому на выступлениях и репетициях, стала автором студии "Квартал 95".

2005-го на телеканале "Интер" появилось телешоу "Вечерний квартал". Появилась "Студия Квартал-95". В 2010-12 годах Зеленский был генеральным продюсером "Интера".

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"Студия Квартал-95" заключила соглашение с телеканалом "1+1" 2012-го. 31 декабря 2018 года в новогоднюю ночь Зеленский на этом телеканале заявил, что идет в президенты. "1+1" показал новогоднее обращение тогдашнего президента Петра Порошенко уже после 00:00.

30 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Зеленского кандидатом в президенты. Ранее его выдвинула партия "Слуга народа".

В 1-м туре президентских выборов среди 39 кандидатов Зеленский получил больше всего голосов - 30,24%. Вместе с ним во 2-й тур вышел Порошенко. Во 2-м туре 21 апреля за Зеленского проголосовали 73,22% избирателей. Он стал 6-м президентом Украины.

Что Зеленский обещал на выборах, можно прочитать здесь.

По декларации за 2019 год, доходы президента и членов его семьи составляли более 28,6 млн грн.

В июле прошлого года Зеленский с семьей переехал на государственную дачу в резиденции Конча-Заспа Государственного управления делами.

"У меня был дом под Киевом (в селе Иванковичи Васильковского района. - Gazeta.ua). Но там было невозможно работать из-за ковид. Дом продали. Я временно переехал в резиденцию. Мы с женой ищем новое место. Построим жилье или возьмем в аренду", - говорил Зеленский в интервью изданию Politico Europe.

В начале января этого года социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные опроса. Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то Зеленского поддержали бы 26,2%.