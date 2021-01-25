Зеленскому исполнилось 43 года

 
Ексклюзивы
1/5
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Просмотров: 675
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 567
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 2070
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 684
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1494
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1656
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 774
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1908
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 819
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 387
Фото
Все фото
10
4
7
5
7
Президент почтил погибших украинских воинов
Президент почтил погибших украинских воинов
Президент Молдовы зажгла свечу на Аллее Героев Небесной сотни
Президент Молдовы зажгла свечу на Аллее Героев Небесной сотни
Отдых председателя КС Тупицкого в Эмиратах показали на фото
Отдых председателя КС Тупицкого в Эмиратах показали на фото
Зеленский отдохнул в &quot;Буковеле&quot; - в интернете появились фото
Зеленский отдохнул в "Буковеле" - в интернете появились фото
&quot;Без плесени&quot; - Малюська показал отремонтированную камеру в Лукьяновском СИЗО
"Без плесени" - Малюська показал отремонтированную камеру в Лукьяновском СИЗО
Видео
Все видео
Зеленскому исполнилось 43 года
Зеленскому исполнилось 43 года
Зеленский убирал снег
Зеленский убирал снег
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
"1+1" снял все страйки с украиноязычного YouTube канала Geek Journal
"1+1" снял все страйки с украиноязычного YouTube канала Geek Journal
После жалоб "1+1" YouTube заблокирует канал украинского блогера Тайлера Андерсона
После жалоб "1+1" YouTube заблокирует канал украинского блогера Тайлера Андерсона
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1494
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 558
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Просмотров: 216
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 819
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 3069
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2021
1 Просмотров: 531
Не мали вибору
– На співбесіді запитали, чи розмовляю російською. Досвід і міжнародні сертифікати нікого не зацікавили, – скаржиться офіціантка й ...
понедельник, 25 января 2021 10:01

Зеленскому исполнилось 43 года

1 Комментировать
Зеленскому исполнилось 43 года
С момента инаугурации президента Владимира Зеленского прошел год и 8 месяцев. Фото: president.gov.ua

Сегодня, 25 января, президенту Владимиру Зеленскому исполнилось 43 года.

Зеленский родился 25 января 1978 года в Кривом Роге, что в Днепропетровской области, в семье профессора, заведующего кафедрой информатики и информационных технологий Криворожского экономического института.

Высшее образование получил в этом же учебном заведении, по специальности - юрист.

В студенческие годы начал заниматься КВН. Играл в команде "Запорожье - Кривой Рог - Транзит". Впоследствии появилась команда "95 квартал", в которой Зеленский был капитаном, автором номеров. В 1999-2003 годах "кварталовцы" выступали в высшей лиге КВН в Москве.

2003 года женился на Елене Кияшко. Она по специальности - архитектор. Помогала Зеленскому на выступлениях и репетициях, стала автором студии "Квартал 95".

2005-го на телеканале "Интер" появилось телешоу "Вечерний квартал". Появилась "Студия Квартал-95". В 2010-12 годах Зеленский был генеральным продюсером "Интера".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский убирал снег

"Студия Квартал-95" заключила соглашение с телеканалом "1+1" 2012-го. 31 декабря 2018 года в новогоднюю ночь Зеленский на этом телеканале заявил, что идет в президенты. "1+1" показал новогоднее обращение тогдашнего президента Петра Порошенко уже после 00:00.

30 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Зеленского кандидатом в президенты. Ранее его выдвинула партия "Слуга народа".

В 1-м туре президентских выборов среди 39 кандидатов Зеленский получил больше всего голосов - 30,24%. Вместе с ним во 2-й тур вышел Порошенко. Во 2-м туре 21 апреля за Зеленского проголосовали 73,22% избирателей. Он стал 6-м президентом Украины.

Что Зеленский обещал на выборах, можно прочитать здесь.

По декларации за 2019 год, доходы президента и членов его семьи составляли более 28,6 млн грн.

В июле прошлого года Зеленский с семьей переехал на государственную дачу в резиденции Конча-Заспа Государственного управления делами.

"У меня был дом под Киевом (в селе Иванковичи Васильковского района. - Gazeta.ua). Но там было невозможно работать из-за ковид. Дом продали. Я временно переехал в резиденцию. Мы с женой ищем новое место. Построим жилье или возьмем в аренду", - говорил Зеленский в интервью изданию Politico Europe.

В начале января этого года социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные опроса. Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то Зеленского поддержали бы 26,2%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленскому исполнилось 43 года». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
января

Зеленскому исполнилось 43 года

Самое читаемое
&quot;Молодцы&quot;: в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
 3 Просмотров: 16875
Это будет не Порошенко: Андрухович рассказал, кому может проиграть Зеленский
Это будет не Порошенко: Андрухович рассказал, кому может проиграть Зеленский 2 Просмотров: 12600
В России на свадьбе расстреляли жениха и его брата. Кем оказались подозреваемые
В России на свадьбе расстреляли жениха и его брата. Кем оказались подозреваемые 1 Просмотров: 10512
&quot;Долой царя&quot;: в Москве начались массовые задержания
"Долой царя": в Москве начались массовые задержания
10
 Просмотров: 7686
Раскованная Деми Роуз похвасталась изгибами в тесном белье
Раскованная Деми Роуз похвасталась изгибами в тесном белье
3
 Просмотров: 7452
Политика
Зеленский отреагировал на жестокое избиение украинца в Париже
Зеленский отреагировал на жестокое избиение украинца в Париже Просмотров: 180
Крым – не бутерброд: Кулеба рассказал о поддержке Навального
Крым – не бутерброд: Кулеба рассказал о поддержке Навального Просмотров: 315
В Рада заявили о невозможности назначить внеочередные выборы мэра Харькова
В Рада заявили о невозможности назначить внеочередные выборы мэра Харькова 1 Просмотров: 585
Степанов не исключает иммунных паспортов
Степанов не исключает иммунных паспортов Просмотров: 126
Президент Польши призвал ЕС усилить санкции в отношении РФ
Президент Польши призвал ЕС усилить санкции в отношении РФ Просмотров: 153
Больше всего комментируют
7
В Киеве неизвестные разогнали акцию в поддержку Навального
4
Задержали российского агента, которого ранее обменяли на украинских заложников
4
В России задержали более 3 тыс. митингующих
4
Жизнь генерала оценили в $50 тыс.: следователи рассказали о подготовке убийства "правой руки" Баканова
3
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
Голосов: 18900
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть