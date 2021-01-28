YouTube заблокировал канал Дубинского

Американский видеохостинг YouTube заблокировал канал народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции в четверг.

"Канал Дубинского в YouTube выглядит так. Это прямое следствие санкций США", - сообщила общественная организация и опубликовала скрин со страницы видеохостинга.

"Но проблемы для Украины создает не только Дубинский", - добавили в ЦПК.

На YouTube Дубинский вел видеоблоги.

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11 января США ввели индивидуальные ограничения, в частности против Дубинского. США заявили о "части связанной с Россией сети иностранного влияния, которая касается Андрея Деркача". В прошлом году Посольство США заявило, что нардеп Деркач является российским агентом. О том, что исключение Дубинского из фракции является одним из вариантов, заявлял председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.