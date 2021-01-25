Председатель партии "Слуга народа" рассказал о 3 вариантах по Дубинскому

2 недели назад США ввели санкции против Дубинского. Его связывают с Деркачем, которого США называют российским агентом. Фото: censor.net

Исключение нардепа Александра Дубинского из фракции "Слуга народа" является одним из вариантов. Об этом заявил председатель партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко после заседания фракции в понедельник вечером.

"Второй вопрос касался господина Дубинского. Была длительная дискуссия. Не буду сейчас ее пересказывать. Она была эмоциональная. В результате мы выходим на следующее предложение, которое далее будет обсуждаться с депутатами. Этот опрос относительно возможных вариантов действий.

Первый вариант - поддерживать Дубинского.

Второй вариант - исключение из фракции.

Третий - инициация в соответствующие структуры, кто может это сделать. Внесение представления об увольнении Дубинского с должности заместителя председателя комитета по вопросам налогов и таможенной политики. Ближайший день-два будем изучать эту ситуацию. И далее возможно снова собирать фракцию для того, чтобы принимать или не принимать определенное решение", - сказал Корниенко.

О разговоре присутствовавшего на заседании фракции президента Владимира Зеленского с Дубинским Корниенко сказал: "Я бы не назвал это повышенными тонами. Где-то были аргументы более эмоциональные со стороны и господина Дубинского и Владимира Александровича. А где-то - более рациональные. У них была дискуссия".

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11 января США ввели индивидуальные ограничения, в частности против Дубинского. США заявили о "части связанной с Россией сети иностранного влияния, которая касается Андрея Деркача". В прошлом году Посольство США заявило, что нардеп Деркач является российским агентом.