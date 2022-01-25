Правительство урезало полномочия Кличко

Кличко возглавляет КГГА с июня 2014 года. Фото: Facebook.com/Vitaliy.Klychko

Кабинет министров изменил порядок назначения глав районных государственных администраций в Киеве и Севастополе.

Постановление правительство утвердило в прошлый понедельник, 24 января.

С изменениями кандидатуры будет предлагать не глава Киевской городской государственной администрации, а премьер-министр.

Главы областной, Киевской и Севастопольской городской, районной в Киеве и Севастополе госадминистрации назначаются на должность и увольняются президентом по представлению Кабмина согласно предложениям премьер-министра, говорится в тексте.

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В начале года СМИ сообщали, что главой КГГА могут назначить Алексея Кулебу. При условии, если будет принят закон о столице.

В октябре президент Владимир Зеленский и Кличко впервые через год встретились в ОП.

В апреле прошлого года Кличко призвал правительство рассмотреть вопрос об общенациональном локдауне. В ответ премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что обратится к президенту о назначении нового главы КГГА. В мае в доме, где живет Кличко, следователи СБУ проводили обыски в одной из квартир. Кличко заявил, что сначала СБУ приходила в его квартиру.