Зеленский и Кличко встретились на Банковой - впервые за год

Встретиться президенту предложил Кличко. Фотоколлаж: rbc.ua

Президент Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко впервые за год встретились в президентском Офисе.

Встреча состоялась в Офисе президента 19 октября, сообщает ZN.UA

По словам Кличко, они пересеклись с президентом еще 6 октября на мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра, где мэр столицы сам подошел к президенту и предложил встретиться. Зеленский согласился и Кличко вчера - 19 октября - в 17.00 был на Банковой.

"Мы, действительно, встретились. Впервые за последний год. Говорили долго о проблемах столицы", - сказал Кличко.

Он опроверг информацию, что во время разговора обсуждали вопросы будущего принятия закона о столице, где будут разведены полномочия мэра и председателя КГГА.

Однако, по информации журналистов, в это же время на Банковой присутствовал основной кандидат на должность префекта Киева, министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.

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Очевидно, что Банковая и Кличко начали обсуждение будущего соглашения, пишет издание. Которое будет заключено уже на условиях самого Зеленского, а не руководителя ОП Андрея Ермака или нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко.

Поскольку после принятия законов о местных государственных администрациях и столице президент официально получит своего человека - префекта будет назначать президент - следить за ситуацией в столице.

Что предшествовало

В сентябре Кличко выступил против принятия закона о столице и разведение полномочий мэра и председателя КГГА. Заявлял, что киевлян пытаются лишить права избирать власть столицы, и настаивал, что законопроект должен сначала получить экспертную оценку, в частности, Венецианской комиссии, Совета Европы.

В октябре комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти рекомендовал принять во втором чтении и в целом проект закона №2143 "О Киеве - столице Украины".

В мае в доме, где живет Кличко, следователи СБУ проводили обыски в одной из квартир. Кличко заявил, что сначала СБУ приходила к его квартире. Ранее прокуратура совместно с СБУ провела обыски у группы лиц, которые совместно с чиновниками КГГА организовали вымогательство из субъектов хозяйствования. Также обыскивали Киевавтодор. В августе мэра Киева приглашали на заседание СНБО.