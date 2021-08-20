Кличко вызвали на СНБО

Пригласили на заседание по два с половиной часа до его начала. Фото: @Vitaliy.Klychko

Мэра Киева Виталия Кличко пригласили на сегодняшнее заседание Совета национальной безопасности и обороны. Об этом он сообщил в Facebook.

"Друзья! Мне позвонили из Офиса президента и пригласили на сегодняшнее заседание СНБО. За два с половиной часа до его начала.

К сожалению, физически не смогу присутствовать. Потому, после проверки работ на Подольско-Воскресенском мостовом переходе, уже уехал в рабочую поездку в делах Ассоциации городов Украины в Чернигов", - заявил он.

Сегодня СНБО может рекомендовать президенту Владимиру Зеленскому уволить Кличко с должности главы КГГА, писал в блоге юрист Виктор Чумак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский уступает Кличко в симпатиях жителей столицы - опрос

В мае в доме, где живет Кличко, следователи СБУ проводили обыски в одной из квартир. Кличко заявил, что сначала СБУ приходила к его квартире. Ранее прокуратура совместно с СБУ провела обыски в участников преступной группы, которые совместно с чиновниками КГГА организовали вымогательство из субъектов хозяйствования. Также обыскивали Киевавтодор.