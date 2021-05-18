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вторник, 18 мая 2021 09:51

СБУ пришла в дом, где живет Кличко

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В доме, где живет мэр Киева Виталий Кличко, появились следователи СБУ. Это транслировал телеканал "Україна 24".

СБУ находилась возле квартиры, но не той, где живет мэр.

"Решили шоу сделать", - говорит Кличко возле мужчины в штатском.

 

"Не получится. Только - сюда. Эта квартира сдается, там проводится обыск без собственника. Там те, кто арендуют. Используют данное помещение в своих целях, незаконных", - отвечает тот и показывает на квартиру.

 

"Все? Хорошего дня, профессиональных успехов", - сказал мужчина к Кличко. Мэр поднялся по лестнице к своей квартире, которая выше.

Кличко рассказал: "Каждое утро я тренируюсь, готовлюсь к своему 50-летию, чтобы быть в хорошей форме, как в 20. Поступила информация - вооруженные люди ворвались в подъезд. Вломились в эту дверь. Есть камера видеонаблюдения". Показал на свою квартиру.

 

"А сейчас они или испугались и пошли в другую квартиру. У меня такое впечатление. Они рассчитывали. В пол седьмого я уже был в спортивном зале, в семь они пришли. Двери были закрыты, никого нет. Они постояли, постояли и уже пошли дальше . Я думаю, что поступило указание.

С чем это связано? Проходят совещания, посвященные Кличко, в Офисе президента. Это не секрет", - сказал Кличко и заявил о "сфабрикованных вещах".

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На прошлой неделе прокуратура сообщила, что совместно с СБУ провела обыски у участников преступной группы, которые совместно с чиновниками КГГА организовали вымогательство и получение средств из субъектов хозяйствования за незаконную аренду торговых точек в центральных районах столицы.

Также обыски проводились в "Київавтодор".

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