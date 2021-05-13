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четверг, 13 мая 2021 11:51

Прокуратура разоблачила схему "крышевания". Кличко заявляет о давлении

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Прокуратура разоблачила схему &quot;крышевания&quot;. Кличко заявляет о давлении
Кличко заявляет, что его хотят "потренировать". Фото: @Vitaliy.Klychko

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о давлении на столичную власть и на него лично. Так прокомментировал обыски прокуратуры в Киевской городской государственной администрации.

"В течение последних двух дней правоохранители и налоговики буквально кошмарят столичную власть.

Такого не было в Украине даже в махровые времена Януковича. Врываются на коммунальные предприятия, домой к руководителям. Это какие-то налеты", - заявил он на сессии горсовета, сообщает "Суспільне"

По его словам, утром 13 мая правоохранители пришли с обысками к главному архитектору Киева и к председателю исполкома партии "УДАР".

"Ищут коррупцию? Как молниеносно и массово нашлись какие-то "дела", что не выдерживают никакой правовой критики. На самом деле то, что происходит, - это давление на столичную власть и подавление местного самоуправления. Давление на меня лично", - заявил Кличко.

В Telegram Кличко написал, что на него давят, "потому что Киев изучает вопрос о введении исполкомов. Когда громада и управление городом не зависящие от указаний и воли Банковой".

"А тем, кто хочет меня, так сказать, "потренировать", скажу: я тренировался еще, когда вы в школу ходили. Поэтому нахожусь в отличной форме", - заявил мэр Киева.

Прокуратура сообщила о преступной схеме в столице

Сегодня прокуратура сообщила, что разоблачила схему, которая приносила миллионные прибыли от "крышевания" нелегальной торговли в подземных переходах столицы.

Прокуроры с СБУ провели обыски у участников преступной группы, которые совместно с чиновниками КГГА организовали систематическое вымогательство и получение средств из субъектов хозяйствования за незаконную аренду торговых точек в центральных районах столицы.

К преступной группировке входят около 20 человек, заявила прокуратура.

В частности - бывший народный депутат, а также действующие и бывшие депутаты Киевского городского совета. Которые ежемесячно получают, по предварительным данным, от 5 до 7 млн грн дохода от аренды торговых точек, нелегально обустроенных в переходах станций метро в Шевченковском, Соломенском, Печерском и Голосеевском районах.

Тем временем "Українська правда" сообщает, что речь идет о бывшем народном депутате Артуре Палатном.

С 2012 года КГГА передала в пользование "инвесторам" 228 подземных переходов. Условие - частные фирмы сами ремонтируют и убирают, бороться со стихийной торговлей. При этом предоставили право бесконтрольно устанавливать торговые точки в любом количестве, без ограничений.

Одним из таких инвесторов стал депутат Киевсовета, председатель одной из постоянных комиссий. Он контролировал значительное количество посреднических структур, которые сдавали эти торговые площади в субаренду. Фамилии депутата не называют.

При этом, ни один из инвесторов не придерживался своих обязательств: не ремонтировал переходы, занимаясь лишь организацией торговли.

Пять лет назад Верховный суд признал незаконными почти все такие инвестиционные договора.

Несмотря на это, с 2016 года участники преступной группы незаконно требуют и получают деньги от предпринимателей, ведущих розничную торговлю в переходах.

Согласно распределенных ролей, участники группы, систематически каждый месяц собирали плату с "арендаторов" и обеспечивали их деятельность подключением к электросетям коммунальных предприятий. За что предприниматели им платили отдельно. Ежемесячная плата с одной точки только за аренду помещений составляла от 10 до 15 тыс. грн.

При этом бывший нардеп лоббирует запрет демонтажа МАФов в переходах. Также регулярно получает деньги от членов группировки.

Дополняется.

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