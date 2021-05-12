Масштабные обыски в Киеве: прокуратура добралась до Киевавтодора

Киевская прокуратура пришла с обысками в Киевавтодор. Фото: Киевская городская прокуратура

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" проводят обыски. Уголовное производство начали по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении ремонта дорог в столице на сумму более 18 млн грн.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам следствия, частная компания - регулярный победитель тендеров Киевавтодора на сумму более 1,9 млрд грн - ремонтировала дорожное покрытие.

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"При этом указанная подрядная организация, действуя в сговоре с должностными лицами Киевавтодора, отмечала в финансовой документации реквизиты предприятий с признаками фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ", - говорится в сообщении.

Во время обысков обнаружили и изъяли первичные документы, наличные средства на сумму более 7 млн ​​грн, компьютерную технику и печати предприятий.

Напомним, в Киеве прошла серия обысков. 12 мая стало известно, что столичная прокуратура проводит их в помещениях КГГА и частного предприятия, чьи действия нанесли почти 20 млн грн убытков. Обыски проводятся в офисах КП "Спецжитлофонд" и подрядных фирмах. В рамках расследования финансовых махинаций на 12 млн грн на освещении в столице - продолжаются обыски в офисах подрядных предприятий. Схему "отката", по данным следствия, организовали по сговору со служебными лицами КП "Киевгорсвет". 11 мая прошли обыски в КП "Киевзеленстрой". По факту уклонения от уплаты налогов при выполнении работ по реконструкции киевских парков на сумму более 30 млн грн начали уголовное производство.