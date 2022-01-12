Кличко хотят заменить Кулебой - СМИ

Главой Киевской городской государственной администрации могут назначить Алексея Кулебу.

Об этом со ссылкой на собеседников в партии "Слуга народу" пишет "Українська правда"

Кулеба сейчас работает первым заместителем главы КГГА. Его называют главным претендентом на должность главы администрации при условии, если будет принят закон о столице.

Кулеба в должности первого заместителя главы КГГА с начала прошлого года.

Чиновника называют компромиссной фигурой между Офисом президента и нынешним главой КГГА, мэром Киева Виталием Кличко.

В то же время источники в "СН" рассказали, что принять закон во втором чтении будет проблематично из-за нехватки голосов. Группа "Партія "За майбутнє" пока голосов не дает.

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Алексею Кулебе 38 лет, окончил Киевский национальный экономический университет по специальности "международная экономика". Кандидат наук по государственному управлению.

Работал преподавателем в Межрегиональной академии управления персоналом, занимался предпринимательской деятельностью. Работал директором столичной фирмы "Asper Эстейт", 2019-20 годы – директор департамента городского благоустройства КГГА.

Год занимает нынешнюю должность.

В октябре президент Владимир Зеленский и Кличко впервые через год встретились в ОП. В том же месяце Комитет по организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект "О городе Киеве - столице Украины". ВР приняла документ в первом чтении в 2019 году. Его соавтором является экс-нардеп от "СН", действующий министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.