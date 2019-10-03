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четверг, 03 октября 2019 11:41

Рада дала старт закону о столице от "слуг народа"

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Рада дала старт закону о столице от &quot;слуг народа&quot;
Парламент дал старт закону о столице и от Ткаченко. Фото: УНІАН

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о Киеве - столице Украины.

"За" проголосовали 244 народных депутата.

Законопроект 2143-3 поддержала только фракция "Слуги народа". Остальные - "Оппозиционная платформа - за Жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос" и группа "За будущее" дали ноль голосов.

Среди авторов законопроекта - нардеп от СН, бывший генеральный директор "1+1 медиа" бизнесмена Игоря Коломойского Александр Ткаченко.

С трибуны Ткаченко заявил: "В городе создана уникальная система управления, своего рода круговая порука. Которая позволяет с одной стороны центральной власти, с другой - мэру, депутатам решать свои дела. Этот закон возвращает нормальные европейские правила самоуправления в огромном городе.

Не может Троещина размером населения с Исландию управляться с одного дома на Крещатике. Закон возвращает власть киевлянам через районные бюджеты, райисполкомы. Также есть четкое разделение власти между центральной, мэром, депутатами, которые будут работать на профессиональной основе".

Согласно пояснительной записке предлагается восстановить районные советы.

Разделить полномочия и разделить должности Киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации.

Так, киевский городской глава будет возглавлять Киевский магистрат - исполнительный орган городского совета, председательствовать на заседаниях горсовета.

А председатель КГГА будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти.

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Офис президента добивался увольнения Виталия Кличко с конца июля.

Прошлый состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался.

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал причиной увольнения связь Кличко с Вадимом Столаром. Его связывают с застройническими схемами в столице.

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Дата
03
октября

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