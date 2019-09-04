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среда, 04 сентября 2019 15:19

Правительство согласовало увольнение Кличко с КГГА

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Автор: LIGA.net
  Должности мэра столицы и главы КГГА объединили в первый год мэрства Кличко
Должности мэра столицы и главы КГГА объединили в первый год мэрства Кличко

Кабинет министров поддержал решение об увольнении Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Об этом после заседания правительства сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Обратились с представлением в Офис президента относительно увольнения Кличко с должности, которую он сейчас занимает", - сказал Гончарук.

Решение теперь за президентом Владимиром Зеленским.

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Руководитель Офиса президента Андрей Богдан выступил с инициативой разделить должности мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации. Обратился в Кабмин относительно увольнения Виталия Кличко с должности главы КГГА.

Правительство Владимира Гройсмана отказалось увольнять Кличко.

Богдан заявил, что получил предложение от "смотрящего" по Киеву разделить ворованные из бюджета средства, если ОП не будет назначать главой КГГА своего человека. Также сказал, что Кличко на встрече рассказал, что Киевраду контролирует не он, а "2-3" смотрящих ", которые имеют определенные группы депутатов. И если он не будет находить с ними компромиссы," у него не будет большинства в Киевраде".

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