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пятница, 09 апреля 2021 17:19

Кличко призвал ввести локдаун - в правительстве ответили угрозой

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Кличко призвал ввести локдаун - в правительстве ответили угрозой
Лучше потерпеть ограничения, но спасти тысячи жизней, сказал Кличко. Фото: @Vitaliy.Klychko

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабинет министров безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна.

"Украина сегодня в тройке европейских стран по количеству больных в сутки и количеству смертей от Covid-19. Только с начала этого месяца, с 1 апреля, в стране умерли 3 556 человек. В Киеве умерли 392 больных. Это за 9 дней. Такая страшная динамика расползания вируса.

Сколько еще людей должны заболеть, сколько умереть, чтобы правительство, центральные власти поняли, что нужны немедленные меры на государственном уровне?

Иначе, и в условиях отсутствия массового вакцинации, страну ждет катастрофа. Поэтому я обращаюсь к правительству безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна. Настоящего локдауна", - цитирует Кличко "Українська правда".

Столичный мэр предложил ограничить передвижения между регионами страны и усилить контроль за соблюдением строгих правил.

Многие люди не соблюдают противоэпидемические правила в условиях строгих ограничений, заявил он.

Лучше потерпеть ограничения, но спасти тысячи жизней и не допустить катастрофы, сказал Кличко.

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На такое заявление отреагировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Если у мэра Киева, который также является председателем городской администрации, другое мнение. И он считает, что одновременно полномочий городского председателя и председателя КГГА ему недостаточно, чтобы эффективно противодействовать Covid в столице, тогда можем вместе обратиться к президенту Украины с предложением о назначении нового председателя КГГА", - заявил глава правительства.

Сегодня в большинстве регионов Украины есть угрожающая ситуация с распространением коронавируса. В большинстве, но не во всех. И от того, как каждая отдельная область или город справляются с этими угрозами, зависит как эпидемическая, так и экономическая ситуация в стране, написал Шмыгаль в Facebook.

"После введения Государственной комиссией по ТЭБ и ЧС красного уровня эпидемической опасности и ответственной работы местных органов власти ситуация с распространением коронавируса выровнялась.

Например, сегодня с красной зоны должна выйти Ивано-Франковская область. Это еще раз показывает, что адаптивный карантин работает и вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости.

На сегодня город Киев остается в красной зоне. В случае эффективного контроля за противоэпидемическими мероприятиями, которые предусматривает красный уровень опасности, столица также сможет быстро пройти ковидный пик. Именно на этом должна сегодня сосредоточиться городская власть Киева.

Правительство всегда прислушивается к советам и призывам представителей местной власти, мы готовы к сотрудничеству. Если ее цель не политический пиар", - заявил премьер.

С 5 апреля в Киеве усилили карантин. Новые запреты будут действовать как минимум до 16 апреля.

Метро и наземный общественный транспорт столицы работают по спецпропускам.

Адаптивный карантин работает. Вводить тотальный локдаун по всей стране нет необходимости, заявлял премьер-министр на заседании правительства в среду.

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