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среда, 07 апреля 2021 13:15

Правительство: В локдауне нет нужды

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Правительство: В локдауне нет нужды
Сейчас такой период, когда коронавирус находится в точке роста, говорят в правительстве. Фото: Reuters

Адаптивный карантин работает. Вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"По некоторым регионам с введением красного уровня эпидемиологической опасности и ответственной работы местных органов власти наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавируса.

Фиксируется уменьшение количества больных и снижение нагрузки на больницы.

Если такая динамика будет сохраняться в дальнейшем, то возможно возвращение таких регионов в оранжевую зону. Это в очередной раз показывает, что адаптивный карантин работает и вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости", - сказал премьер.

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В то же время Шмыгаль заявил: "Несмотря на точечное улучшение по некоторым областям, ситуация в большинстве регионов действительно остается напряженной. Обращаюсь к органам местного самоуправления адекватно реагировать на вызовы, не игнорировать реальную угрозу".

Также премьер напомнил об одноразовой денежной помощи гражданам, бизнесу - 8 тыс. грн.

"Этот механизм поддержки уже работал зимой. Мы его возвращаем в регионы, находящиеся в красных зонах.

Выплаты будут осуществляться автоматически после подачи заявки на портал или приложение "Дія". Зарегистрироваться на получение помощи от государства можно будет уже на следующей неделе", - заявил Шмыгаль.

"Коронавирус забирает все больше жизней. Есть отдельные дни, когда Украина по статистике имеет наивысшее количество смертей. Сейчас такой период, когда коронавирус находится в точке роста", - сказал глава правительства.

За последние сутки в Украине обнаружили 15 415 новых больных коронавирусом. В общем інфекцию подхватили 1 784 579 украинцев. Умерли 35 498 пациентов, из них 481 за последние сутки. Это больше всего с начала эпидемии в стране. Выздоровели 1 373 851 пациент, за последние сутки - 11 472.

С начала прививочной кампании привито 320 265 человек.

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