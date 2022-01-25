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вторник, 25 января 2022 09:16

Зеленскому - 44. Он не будет праздновать

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Зеленскому - 44. Он не будет праздновать
Фото: president.gov.uaЗеленский попросил не тратить деньги на цветы и подарки.

Сегодня, 25 января, президенту Владимиру Зеленскому исполнилось 44 года.

В этом году глава государства не будет праздновать, сообщил пресс-секретарь Сергей Никифоров в Facebook.

"В этом году Владимир Зеленский день рождения не будет праздновать и проведет его на работе. Друзей и коллег он попросил не тратить деньги на цветы и подарки, а перечислить их на добрые дела", - написал.

Спикер президента опубликовал информацию о детских домах и больницах - "Антошка" в Краматорске, Областной дом ребенка №1 во Львове, Криворожская городская детская больница №4, Детская городская больница в Полтаве, Боярский дом ребенка.

Предоставил реквизиты.

Поддержать их будет лучшим подарком для президента, заявил Никифоров.

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"Сегодня команда Офиса президента и я поздравляем Владимира Зеленского с днем рождения.

Позже при встрече пожелаю ему крепкого здоровья и неистощимой энергии преодолевать вызовы, которые встали перед Украиной. А также непоколебимой веры в собственные убеждения, потому что вижу - они искренни и правильны", - написал он.

Поздравила с днем рождения президента его супруга, первая леди Елена Зеленская.

"Уверена, что на этом фото ты смотришь на меня… Потому что ты всегда так на меня смотришь. Желаю каждой женщине таких взглядов. Так смотрят только те, кто любит. Я всегда чувствую твою любовь. Пока ты так смотришь, я ничего не боюсь. Пожалуйста, смотри! У нас еще все впереди. Поэтому береги себя. Мы должны все намеченное воплотить вместе. С днем рождения, любимый!", - написала она.

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Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

О том, что Зеленский не будет принимать подарки, вчера заявлял спикер Руслан Стефанчук.

На прошлой неделе в Закарпатской области расставили билборды с приветствием президента с днем рождения от партии "Слуга народа".

В прошлом году Зеленский устроил вечеринку по случаю своего дня рождения в квартире совладельца студии "Квартал-95" и бизнес-партнера олигарха Игоря Коломойского Тимура Миндича.

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