Зеленский не будет брать подарки на день рождения

Зеленский откроет благотворительный счет. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский, у которого завтра день рождения, не будет брать подарки.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на брифинге в понедельник.

"Насколько я знаю, Владимир Александрович объявил, что не будет принимать никаких подарков", - сказал он.

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По словам спикера, президент даст номер благотворительного счета.

"На который любой желающий может перечислить средства. Это предварительная версия. Если это будет, я присоединюсь к благотворительной акции", - заявил Стефанчук.

На прошлой неделе в Закарпатской области расставили билборды с приветствием президента с днем рождения от партии "Слуга народа". Завтра Верховная Рада начнет пленарную неделю.