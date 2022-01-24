"Поводов для паники нет" – секретарь СНБО

 
Ексклюзивы
1/5
"Путин – мастер принуждения. Создает кризис так, что может победить вне зависимости от того, что делают другие": что пишет о нас мировая пресса
"Путин – мастер принуждения. Создает кризис так, что может победить вне зависимости от того, что делают другие": что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 324
Штаты готовы к эскалации и не поддадутся на ультиматумы РФ – эксперт
Штаты готовы к эскалации и не поддадутся на ультиматумы РФ – эксперт
Просмотров: 702
Будем жить в мире старых людей
Будем жить в мире старых людей
Просмотров: 1062
"Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим": как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
"Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим": как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
1 Просмотров: 6174
Новый политический сезон: в Раде сформировалась неформальная коалиция
Новый политический сезон: в Раде сформировалась неформальная коалиция
Просмотров: 3096
"Мураеву нужно не в Бонда рядиться, а в НКВДиста" - сети гудят о заявлении британского МИДа
"Мураеву нужно не в Бонда рядиться, а в НКВДиста" - сети гудят о заявлении британского МИДа
Просмотров: 1755
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
14 Просмотров: 9279
"Усилится олигархическое влияние на "слуг" – политолог
"Усилится олигархическое влияние на "слуг" – политолог
1 Просмотров: 693
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
2 Просмотров: 1602
Фотографируются у будуарного столика, не знают о моргенштернах в Киевской Руси: музейщики рассказали, как в Украине проходит День селфи
Фотографируются у будуарного столика, не знают о моргенштернах в Киевской Руси: музейщики рассказали, как в Украине проходит День селфи
Просмотров: 738
Фото
Все фото
23
11
5
18
4
&quot;Надо уже думать, где будем хоронить трупы русских солдат&quot; - как во Львове отметили Соборность
"Надо уже думать, где будем хоронить трупы русских солдат" - как во Львове отметили Соборность
В Донецке и Крыму провозгласим новый Акт соединения - Зеленский на открытии крупнейшего вантового моста
В Донецке и Крыму провозгласим новый Акт соединения - Зеленский на открытии крупнейшего вантового моста
Бывший владелец Приватбанка гулял в столичном ресторане - был Коломойский и не только
Бывший владелец Приватбанка гулял в столичном ресторане - был Коломойский и не только
&quot;Слуга&quot; разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
Ермак срочно собрал журналистов - о чем говорил
Ермак срочно собрал журналистов - о чем говорил
Видео
Все видео
Зеленский "на правах родственников" обратился из спортзала к олимпийцам
Зеленский "на правах родственников" обратился из спортзала к олимпийцам
"Большая стройка Зеленского - это большое воровство" - редактор "Наші гроші"
"Большая стройка Зеленского - это большое воровство" - редактор "Наші гроші"
Белый дом планирует предоставить Украине вертолеты М-17
Белый дом планирует предоставить Украине вертолеты М-17
"Пусть россияне не разевают рот" - мэр Харькова
"Пусть россияне не разевают рот" - мэр Харькова
Журналисты узнали, куда идут миллионы, выделенные на стратегический объект в Чернобыле
Журналисты узнали, куда идут миллионы, выделенные на стратегический объект в Чернобыле
Интервью
1/5
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1395
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 720
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6111
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 2187
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5103
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2022
Просмотров: 171
Експерименти
– Реформа в шкільних їдальнях буде провальна, – каже знайома. Ведемо доньок на навчання після новорічних канікул. – Не уявляю, ...
понедельник, 24 января 2022 19:13

"Поводов для паники нет" – секретарь СНБО

1 Комментировать
&quot;Поводов для паники нет&quot; – секретарь СНБО
Украинская армия способна дать отпор врагу, ситуация контролируемая, сказал Данилов. Фото: РНБО

Ситуация такова, что поводов для паники нет.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов после заседания, сообщает Gazeta.ua.

"В последнее время происходит очень много информационных событий в нашей стране. Очень много парамилитарной беллетристики появляется в средствах массовой информации.

Я хотел бы обратиться ко всем вам, друзья, коллеги, немного сбить тот накал, который существует. Ситуация для нас вполне понятна. Нет никаких на сегодняшний день поводов для того, чтобы мы с вами паниковали", – заявил.

Данилов упомянул о мэре Киева Виталие Кличко.

"Некоторые из мэров, например господин Кличко сегодня собирается 28 числа собирать мэров, чтобы решать вопрос, как они будут защищать нашу страну. У нас для этого есть наши Вооруженные силы", - сказал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину прибыла вторая партия оружия от США

Украинская армия способна дать отпор в случае необходимости.

"Ситуация абсолютно контролируема. Никому нашу страну отдавать не собираемся и победа точно будет за нами. В случае необходимости мы все станем друг к другу бок о бок, чтобы защитить нашу страну", - сообщил.

Данилов сказал, что на заседании СНБО докладывали председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, глава СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Денис Монастырский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы не видим на сегодня никаких оснований для того, чтобы сегодня были утверждения про полномасштабное наступление на нашу страну. Это невозможно сделать даже физически.

Есть ли сегодня передвижения вооруженных сил Российской Федерации у них на территории РФ? Да, оно есть, мы его фиксируем, но это для нас не в диковинку. Это в диковинку, возможно, для наших зарубежных партнеров. Что они в конце концов увидели, что там есть войска в РФ, что они передвигаются", - заявил Данилов.

Если Россия предпримет дальнейшее вторжение в Украину, США вместе с союзниками сделают быстрые и суровые последствия для РФ, заявил американский президент Джозеф Байден.

Россия начала кампанию по дестабилизации в Украине, что является составной частью гибридной войны, сказал Резников.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Читайте також
В СНБО обсуждают санкции в отношении канала Мураева
В СНБО обсуждают санкции в отношении канала Мураева 1 Просмотров: 783
Зеленский созвонился с ЕС – говорили о России
Зеленский созвонился с ЕС – говорили о России Просмотров: 288
СБУ в аэропорту "Антонова" обезвредила "террористов" - эпические фото и видео
СБУ в аэропорту "Антонова" обезвредила "террористов" - эпические фото и видео Просмотров: 1413
Штаты готовы к эскалации и не поддадутся на ультиматумы РФ – эксперт
Штаты готовы к эскалации и не поддадутся на ультиматумы РФ – эксперт Просмотров: 702
Сейчас вы читаете новость «"Поводов для паники нет" – секретарь СНБО». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
января

13 лет лишения свободы: приговор президенту зачитывали три судьи

Самое читаемое
Кендалл Дженнер в крохотном бикини на морозе и интимное место Каменских - что публикуют звезды в сети
Кендалл Дженнер в крохотном бикини на морозе и интимное место Каменских - что публикуют звезды в сети
10
 1 Просмотров: 66527
Гороскоп на 24-30 января: астролог ошеломила гороскопом для украинцев
Гороскоп на 24-30 января: астролог ошеломила гороскопом для украинцев
 Просмотров: 12213
&quot;Это путь в бездну&quot; - председатель Верховной Рады обратился к РФ
"Это путь в бездну" - председатель Верховной Рады обратился к РФ Просмотров: 9370
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
 14 Просмотров: 9279
Россия прокомментировала публикацию о просьбе президента Китая не начинать вторжение в Украину
Россия прокомментировала публикацию о просьбе президента Китая не начинать вторжение в Украину Просмотров: 7488
Политика
В СНБО обсуждают санкции в отношении канала Мураева
В СНБО обсуждают санкции в отношении канала Мураева 1 Просмотров: 783
Адвокаты Порошенко: мы не будем участвовать в "постановочных шоу" по заказу власти
Адвокаты Порошенко: мы не будем участвовать в "постановочных шоу" по заказу власти Просмотров: 198
Путин хочет, чтобы украинцы паниковали – Данилов
Путин хочет, чтобы украинцы паниковали – Данилов 1 Просмотров: 576
Россия вывела 20 боевых кораблей в Балтийское море - МИД Ирландии отреагировало
Россия вывела 20 боевых кораблей в Балтийское море - МИД Ирландии отреагировало Просмотров: 729
Зеленский созвонился с ЕС – говорили о России
Зеленский созвонился с ЕС – говорили о России Просмотров: 288
Больше всего комментируют
14
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
6
Разведка США заявила о доказательствах планов России установить в Украине прокремлевское руководство
5
Украинцы на десятилетия запомнят отказ Германии поставлять оружие - Кулеба
3
Третья страна забирает семьи своих дипломатов из Киева
2
Большинство украинцев не хотят, чтобы Зеленский шел на второй срок
Голосов: 768
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть