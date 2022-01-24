"Поводов для паники нет" – секретарь СНБО

Украинская армия способна дать отпор врагу, ситуация контролируемая, сказал Данилов. Фото: РНБО

Ситуация такова, что поводов для паники нет.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов после заседания, сообщает Gazeta.ua.

"В последнее время происходит очень много информационных событий в нашей стране. Очень много парамилитарной беллетристики появляется в средствах массовой информации.

Я хотел бы обратиться ко всем вам, друзья, коллеги, немного сбить тот накал, который существует. Ситуация для нас вполне понятна. Нет никаких на сегодняшний день поводов для того, чтобы мы с вами паниковали", – заявил.

Данилов упомянул о мэре Киева Виталие Кличко.

"Некоторые из мэров, например господин Кличко сегодня собирается 28 числа собирать мэров, чтобы решать вопрос, как они будут защищать нашу страну. У нас для этого есть наши Вооруженные силы", - сказал.

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Украинская армия способна дать отпор в случае необходимости.

"Ситуация абсолютно контролируема. Никому нашу страну отдавать не собираемся и победа точно будет за нами. В случае необходимости мы все станем друг к другу бок о бок, чтобы защитить нашу страну", - сообщил.

Данилов сказал, что на заседании СНБО докладывали председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, глава СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Денис Монастырский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы не видим на сегодня никаких оснований для того, чтобы сегодня были утверждения про полномасштабное наступление на нашу страну. Это невозможно сделать даже физически.

Есть ли сегодня передвижения вооруженных сил Российской Федерации у них на территории РФ? Да, оно есть, мы его фиксируем, но это для нас не в диковинку. Это в диковинку, возможно, для наших зарубежных партнеров. Что они в конце концов увидели, что там есть войска в РФ, что они передвигаются", - заявил Данилов.

Если Россия предпримет дальнейшее вторжение в Украину, США вместе с союзниками сделают быстрые и суровые последствия для РФ, заявил американский президент Джозеф Байден. Россия начала кампанию по дестабилизации в Украине, что является составной частью гибридной войны, сказал Резников.