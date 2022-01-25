Нардеп Дмитрук дебоширил и бегал по столам в горсовете

Дмитрук избирался в Верховную Раду от партии "Слуга народа".

Внефракционный народный депутат Артем Дмитрук сорвал заседание земельной комиссии в Одесском городском совете.

Комиссия должна была состояться во вторник, 25 января.

Нардеп пришел в кабинет в сопровождении полиции. Произошли столкновения, Дмитрук бегал по столам, разбрасывал бумаги.

Заседание земельной комиссии касалось отвода 6 га земли возле курортного района города - Аркадия.

Нардеп заявил о "борьбе с земельным дерибаном". Его соратники подрались с правоохранителями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Валил евроинтеграционные законопроекты и осуждал общественные протесты - рассказали о залетах Дмитрука

"С помощью группы поддержки он прошел в зал на втором этаже, где начал срывать заседание: бегать по столам и ломать мебель.

В результате травмы разной степени тяжести получили несколько сотрудников городского совета и муниципальной безопасности. На месте работает полиция. В мэрию никого не пускают", - пишет "Думская".

Правоохранители квалифицировали происшествие по статье - хулиганство.

Артём Дмитрук избирался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по округу в Одессе. Член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

В ноябре прошлого года его исключили из фракции "СН". Перед этим он вошел в межфракционное объединение "Розумна політика" экс-спикера Дмитрия Разумкова.

Дмитрук "засветился" на автопробеге в городе, организованном партией прокремлевского блогера Анатолия Шария. Также с еще одним "слугой" Алексеем Леоновым возмутился демонтажем барельефа советскому маршалу Георгию Жукову на здании Одесского областного военкомата. В октябре прошлого года Дмитрук опубликовал видео, в котором назвал покойного художника Александра Ройтбурда "педофилом и наркоманом". После этого сатирик Евгений Гендин назвал нардепа "сферическим г*ндоном".