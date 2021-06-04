Порошенко выступает, как свидетель. Фото: @petroporoshenko

Пятый президент, народный депутат от партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в пятницу, 4 июня, пришел на допрос в Службу безопасности Украины.

Речь идет о вызове по делу о государственной измене нардепов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Порошенко пришел в СБУ вместе с адвокатом и сейчас дает показания по делу Медведчука. В производстве Порошенко выступает в качестве свидетеля, сообщает ТСН.

27 мая Порошенко не явился на допрос в СБУ. Также СБУ вызвала пятого президента на понедельник, 31 мая. Но следственное действие перенесли по просьбе адвокатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке

11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении Медведчуку и Козаку. Их подозревают в государственной измене. Медведчук передал РФ информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины, занимался вербовкой украинцев, сообщил глава СБУ Иван Баканов. 13 мая Печерский районный суд города Киева отправил нардепа под круглосуточный домашний арест. Журналисты Bihus.info опубликовали материал о Медведчуке "Как закалялась мразь". В сюжете упоминается, в частности, Порошенко.