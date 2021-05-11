Медведчука и Козака подозревают в подрывной деятельности против Украины. Второй убежал в Россию

Подозрение Козаку и Медведчуку подписали во вторник.

Подозрение нардепам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявлено по трем эпизодами. Об этом на брифинге сообщила генеральный прокурорк Ирина Венедиктова.

Оба подозревают в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов.

Казак бежал в Российскую Федерацию, а Медведчук находится в Украине, сказал глава СБУ Иван Баканов.

"Начнем с разграбления национальных ресурсов. В 2014 году Российская Федерация осуществила акт агрессии в отношении Украины и незаконно аннексировала Крым", - сказала генпрокурорк.

И сообщила о месторождении "Глибока" в Керченском шельфе Черного моря. Ресурсы месторождения составляют более 38 млрд грн.

"Так вот, в 2015 году подозреваемые фактически взяли и передали оккупанту всю документальную и материальную базу этого месторождения.

В орбите влияния фигурантов находится некое общество "Нові проекти", которое до 2020 года было зарегистрировано на территории Украины. В 2012 году этому предприятию с орбиты Медведчука предоставлено специальное разрешение на пользование недрами месторождения.

Медведчук, как организатор противоправной деятельности, имея устойчивые связи с высшим руководством Российской Федерации, начал подрывную деятельность против Украины в том числе и в экономической сфере.

Прекрасно понимая, что он фактически имеет эксклюзивные данные и документы по месторождений, на получение которых оккупанту понадобились бы годы, примерно с марта 2015 года начался незаконный процесс передачи этих данных оккупационной власти.

С этой целью Медведчук привлек Козака, который фактически является подчиненной ему лицом", - сказала Венедиктова.

Медчедчук писал письмо о недрах президенту РФ Владимиру Путину, рассказал Баканов.

"Это вообще нонсенс, что народный депутат Украины по факту легитимизирует оккупацию Крымского полуострова", - сказал глава СБУ.

Медведчук с Козаком незаконно перерегистрировали общество. Правительство РФ предоставило так называемую "лицензию" общество "Новые проекты" до 2046 года.

На брифинге опубликовали разговоры Медведчука с заместителем председателя правительства РФ.

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Также Медведчук через Козака передал РФ информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины.

"Его личный состав и боевую подготовку. Такой себе "подарок" для спецслужб РФ", - сказал Баканов.

Эпизод произошел в августе прошлого года.

Еще один эпизод касается безопасности государства в информационной сфере и защите Украины в гибридной войне против РФ. Медведчук и Козак готовили проект под названием "Луч" - создание организации, которая бы "тесно занималась" украинцами, которые едут работать и учиться в РФ, налаживать сотрудничество и обмен человеческими ресурсами между странами.

"Но настоящая цель - это создание инфраструктуры влияния в пользу РФ через трудовых мигрантов, которые из Украины едут в РФ. А уже через механизм этого проекта - собирать персональные данные украинцев, вербовать их, влиять на внутреннюю политику нашего государства, распространяя через них пропаганду РФ или информацию, выгодную РФ.

То есть это однозначно антиукраинская деятельность", - рассказал Баканов.

11 мая генеральный прокурор подписала уведомление о подозрении Медведчуку и Тарасу Козаку. Охрана Медведчука не пускала СБУ в дом в Киеве.