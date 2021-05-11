Охрана Медведчука не пускает СБУ в дом. Также обыскивают офис ОПЗЖ

Служба безопасности Украины, а именно контрразведка, пыталась и пытается до сих пор провести обыски в доме нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене. Об этом пишет ZN.UA
Охрана Медведчука вызвала адвокатов и пытается убедить представителей СБУ, в том, что его нет дома.
Медведчук находится именно в этом доме. Обыск не единственная цель, правоохранители пытаются попасть в указанной здания и встретиться с нардепом, сообщает СМИ.
СБУ также проводит обыски в офисе партии ОПЗЖ, сообщает "Українська правда"
"Именно сейчас следователи СБУ проводят обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще двух жилых домах народного депутата в столице", - рассказал источник в правоохранительных органах.
11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрение Виктору Медведчуку и еще одному нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене.
СБУ пришла с обысками к дому Медведчука на ул. Монтажников в Киеве.
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